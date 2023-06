Koroški Salezijanci vabijo na dobrodelni koncert, ki bo 15. junija, ob 19.30 v farni cerkvi sv. Egidija. Zbirali bodo sredstva za pomoč lačnim in obupanim v Etiopiji.

V Etiopiji živi več kot 100 milijonov prebivalcev, ki se delijo na več kot 80 etničnih skupin. Polovica prebivalstva je mlajša od 15 let, povprečna starost je 44 let, ljudje, ki so starejši od 60 let, pa predstavljajo le tri odstotke prebivalstva.

55 odstotkov Etiopijcev je pravoslavnih (tj. koptskih kristjanov), približno 30 odstotkov pa je muslimanov. Katoliška cerkev je v manjšini, saj predstavlja le 0,8 odstotka prebivalstva, vendar je zelo dejavna na socialnem področju, zato ima številne bolnišnice in šole.

Salezijanec Cesare Bullo, ki je že 48 let misijonar v tej deželi, pravi: »Najtežja leta za Etiopijo so bila v času 17-letnega trdega komunističnega režima. Takrat je vladala velika revščina in beda, ki je vrhunec dosegla v velikem pomanjkanju v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je umrlo več kot milijon ljudi. Leta 1984 in 1985 je Etiopijo prizadela velika suša. Bila je prava humanitarna katastrofa. V tem času smo po televiziji gledali skelete podhranjenih otrok. Salezijanci smo pomagali najbolj ogroženim. Želeli smo rešiti čim več ljudi.«

Žal v Etiopiji spet vladajo strah, lakota in nasilje državljanske vojne. Salezijanci zbirajo sredstva, da bi oblažili žalost, bedo in lakoto in da bi čim več ljudem darovali dnevni obrok. Ko zberejo dovolj sredstev, v Addis Abebi nakupijo hrano, vodo in tudi zdravila. S tovornjaki jih odpeljejo bratom Salezijancem, ki jih razdelijo najbolj potrebnim prebivalcem.