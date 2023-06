Pod geslom »Obirska poje & pleše« je Obirsko pevsko društvo vabilo 2. junija na koncert in ples v gostilno Kovač. Obirčani se radi družijo, koncert se je začel nekaj minut kasneje, in kot prvi zbor je na oder stopil cerkveni zbor Obirsko, ki ga sicer vodi Barbara Paulič, za jubilej pa je taktirko spet prevzel Engelbert Logar, ki je zbor že pred tem vodil. Z njim je zbor leta 2000 posnel zgoščenko »Oče, hvala ti« z ritmičnimi pesmimi.

Moški pevski zbor Valentin Polanšek

Obirsko pevsko društvo je pred 70 leti ustanovil obirski župnik, narodnjak in kulturnik Tomaž Holmar. Moderatorka Monika Novak-Sabotnik je brala iz spominov Holmarja o začetkih zbora.

Moderatorka Monika Novak- Sabotnik in predsednica OPD Regina Smrtnik

Od decembra 2022 društvu, pod okriljem katerega deluje tudi cerkveni zbor, predseduje Regina Smrtnik. Ta pravi, da obirski cerkveni zbor vsak teden ob nedeljah sooblikuje maše na Obirskem, seveda pa pevci in pevke nastopajo tudi ob drugih priložnostih, npr. na porokah, pri žegnanjih ipd. Smrtnik je posebej vesela, da pevci in pevke, ki jih je okoli 25 in ki so stari od 10 do 70 let, radi hodijo na vaje. Poudarja pomembnost cerkvenega zbora za ohranitev fare na Obirskem. Pravi, da bi rada šla z zborom tudi na kakšen pevski seminar. Zapela sta tudi cerkveni zbor iz Železne Kaple in moški pevski zbor Valentin Polanšek, oba pod taktirko Boža Hartmanna. Prava posebnost pa je bila afriška pesem, ki jo je zapel cerkveni zbor Železne Kaple z župnikom Ephraimom Osinakachukwu Nwaohiri, ki sicer prihaja iz Nigerije. Za ples je zaigral ansambel Užitek, za dobro jed in pijačo je poskrbela gostilna Kovač.

Več slik najdete tukaj: Povezava