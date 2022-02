Minulo nedeljo, 30. januarja, je imela Libuška godba na pihala svoj letni občni zbor. Na čelu društva je prišlo do generacijske zamenjave: Člani so za novo predsednico izvolili 22-letno Katrin Podgornik.

Po petnajstih letih na čelu Libuške godbe na pihala je Rosina Glawar predala vodstvo društva v roke 22-letne Katrin Podgornik, Glawarjeva pa ostaja podpredsednica. Že na jubilejnem koncertu ob 70-letnici godbe lani decembra je postalo vidno, da je razlog za uspešno delovanje društva tudi dobra kombinacija mlajših in bolj izkušenih društvenikov. Na jubilejnem koncertu se je občinstvu prvič predstavil mladinski orkester »FAMUS«, tudi v pihalnem orkestru se dobro ujemajo mlajši in starejši glasbeniki. Za novo predsednico društva so člani soglasno izvolili Katrin Podgornik iz Drveše vasi. »Zelo sem motivirana za prevzem nove naloge. Za doslejšnje delo se zahvaljujem prejšnji predsednici Rosi Glawar, ki mi bo kot podpredsednica še naprej stala ob strani.« Večji projekt in ob tem tudi srčna želja članov godbe je lastna soba za vaje. Trenutno vadijo v sobi v Grenzlandheimu, ki pa ni primerno opremljena, tudi kraj za druženje manjka. Novo sobo si želijo po možnosti urediti v Libučah.

S strani občinske politike so bili na občnem zboru navzoči župan Stefan Visotschnig, občinska odbornika Kristina Müller in Tonej Brezovnik ter mestni svetnik Marko Trampusch, ki je v pogovoru z Novicami dejal, da godbi kot referent za kulturo, kar zadeva novo sobo za vaje, zagotavlja »vso možno podporo«.