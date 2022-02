V ponedeljek, 31. januarja, sta Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza vabili na novinarsko konferenco Slovenščino do/živeti – Slowenisch er/leben. Predstavili so akcijo, ki naj bi se razvila v pestro platformo, ki bo spodbujala medsebojno povezanost, znanje in rabo slovenščine ter jezikovno samozavest, saj sta slovenski jezik ter kultura bistveni del skupne koroške identitete.

Pobudnik akcije je Janko Krištof, predsednik Krščanske kulturne zveze, ki je k sodelovanju povabil še Slovensko prosvetno zvezo, slovenska kulturna društva in strokovnjake. Nastala je pripravljalna skupina, ki je razvijala ideje za promocijo slovenščine (Martin Kuchling, Gitti Neuwersch, Dragana Laketić, Jasna Černjak, Hanzi Tomažič in Nadja Kramer).

Mitja Rovšek je povedal, da imata na Koroškem obe narodni skupini skupno preteklost in sedanjost in da je treba ustvariti tudi skupno prihodnost. Del te prihodnosti je lahko iniciativa Slovenščino do/živeti, to pa je proces, ki se bo razvijal na prireditvah v živo, predvsem pa tudi preko digitalnih medijev.

Nadja Kramer, govornica pripravljalne skupine, je povedala, da so nekatere obstoječe projekte nadgradili in pripravili za omrežje. Do sedaj je nastalo osem vidnih projektov oz. »svetilnikov«:

30 Wörter, 30 Tage PLUS

Uporabniki se s prijavo na e-novice vsak dan naučijo eno besedo, slišijo pa tudi njeno zvočno podobo in enostavno izjavo s to besedo. Plus v naslovu projekta pa predstavlja dodano informacijo – to pomeni, da uporabniki vsak dan izvejo še kaj novega o življenju, kulturi ali o ponudbi za dvojezične na Koroškem. Projekt, ki ga vodi Gabi Frank, je primeren za jezikovne začetnike.

Jezikovalnica

Jezikovalnica je namenjena slovensko govoreči publiki, ponujala pa bo jezikovne nasvete, ki jih bo pripravljala in urejala slovenistka Jasna Černjak.

Slovenski venec

Stanko Polzer vodi projekt interaktivne spletne pesmarice, ki bo opremljena z več kot 400 slovenskimi ljudskimi pesmimi v obliki glasbenega posnetka z navedbo akordične spremljave in s celotnim besedilom.

My KoroškaKärnten

Miha Dolinšek oblikuje projekt, kjer bo zbranih več kot 900 dvojezičnih koroških krajevnih imen (z avdioposnetkom).

Po domače. Wie sogst du dazua?

Uporabniki bodo zbirali razne slovenske domače besede oz. dialektalne variante ene besede. Slišali bomo avdio posnetek besede in posnetek kratkega besedila. Videli bomo, kje se beseda uporablja. Vodja projekta je Nadja Kramer, strokovna sodelavka pa Mateja Rihter.

Vsebino iniciative so predstavili na tiskovni konferenci.

Slovenščina v družini

Pod vodstvom Martina Kuchlinga se razvija projekt za ozaveščanje slovenščine kot bogastvo, ki naj ga starejša generacija posreduje svojim otrokom.

Ringa raja, za družine se dogaja

Projekt deloma že poteka v sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico, ki organizira priljubljene pravljične urice. Svojo ponudbo želijo obogatiti s pestrim naborom vsebin za preživljanje prostega časa z mlajšimi otroki. Projekt vodi Dragana Laketić.

Kaj bomo zakuhali

Na spletu bodo na ogled kuharski videi z recepti v dialektu. To je medgeneracijski projekt, ki bo pokukal v naše domove in razkrival življenje na Koroškem. Projekt vodi Gitti Neuwersch. Gre torej za obsežen skupni projekt, ki bo zaživel, rasel in se razvijal.

»Grilliz kuha«

Vse je odvisno od odziva uporabnikov, trajal pa naj bi več let. Začetno fazo projekta je podprla Republika Avstrija, za bodoče administrativne zadeve pa si želijo tudi podporo iz Slovenije. Projekt je vsaj deloma finančno zagotovljen, saj je večina članov pripravljalne skupine zaposlena pri KKZ ali pri SPZ. Iniciativa Slovenščino do/živeti je torej zbirka projektov za promocijo slovenščine in za sožitje obeh narodov. Delovna skupina načrtuje, da se bo razvila platforma z bogato ponudbo, informacijami in povezavami. Predstavlja se predvsem preko družbenih medijev Facebook, Instagram in YouTube. Spletna stran www.slovensko.at bo začela delovati na letošnji kulturni praznik. Iniciativa k sodelovanju vabi kreativne ljudi z idejami, vprašanji in projekti. Če bi radi sodelovali tudi vi, pokličite Gitti Neuwersch (KKZ, +43 463 51 62 43, elektronska pošta: [email protected]).