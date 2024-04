Leta 1999 je inštalater Martin Polesnig postal samostojen podjetnik. V soboto, 6. aprila, podjetje s sedežem v Pliberku praznuje svojo 25. obletnico in hkrati od 9. ure naprej vabi na hišni sejem.

Prvo pisarno je Martin Polesnig imel še na družinski kmetiji v Vogrčah, pripoveduje. Leta 2013 se je preselil v Pliberk. V letu 2018 je Polesnig tam izgradil še razstavne prostore za kopalnice. Delovno področje podjetja je zelo obsežno. To so vse vodne inštalacije v hiši, razni sistemi ogrevanja in kurjav, prezračevanje in obnova kopalnic. Pri novogradnjah se stranke danes povečini odločijo za toplotne črpalke. Pravi, pri sanacijah pa največkrat vgradijo kurjave na biomaso. Zelo važen pa je za Polesniga tudi servis in hitra popravila. Servis mora biti, poudarja, in to takoj in ne šele čez tri ali štiri dni.

Prvih pet let je Polesnig delal sam, kasneje je imel enega pomagača, leta 2008 je nastavil prvega inštalaterja, prvega vajenca pa je zaposlil leta 2012. Korak za korakom je rastel, pravi Polesnig in dodaja, da ima podjetje danes ob njem še pet nastavljenih delavcev. V pisarni podjetja pa že 20 let dela tudi žena Michaela. Polesnig tudi izobražuje vajence, ki jih tudi aktivno išče. Lani je enega nastavil, tudi letos bo en vajenec začel pri podjetju. Izobražene inštalaterje pa je težko dobiti, pravi in dodaja, da je te ljudi potem še teže prilagoditi na strukturo in red, ki ju Polesnig zahteva. Poudarja, da podjetje 99 odstotkov del opravlja v privatnih hišah, kjer je kvalitetno in še posebej čedno delo zelo važno. Večina strank je iz okraja Velikovec, so pa tudi stranke v Rožu, Celovcu in trenutno tudi v Gradcu. Večino novih strank Polesnig pridobi preko ustnih priporočil. Ko se te stranke ponovno odločijo za usluge inštalaterskega podjetja, pa je to najboljše, kar se lahko podjetniku zgodi, poudarja.

Na praznovanje 25. obletnice so vabljeni vsi

Letos bo hišni sejem in praznovanje ob 25. obletnici podjetja 6. aprila v prostorih podjetja na Velikovški cesti 14 v Pliberku. Hišni sejmi so za Polesniga zelo važni, saj lahko tam pokaže svojo celotno ponudbo. Čez 20-krat ga je priredil, a se je ta tradicija zaradi pandemije ustavila. Ljudje so radi prišli in Polesnig je s sejmom zmeraj pridobil tudi nove stranke. Letos se je odločil da bo sejem povezal z obletnico podjetja. Hišni sejem bo odprl vrata ob 9. uri. Odprti bodo notranji razstavni prostori, pa tudi zunaj bodo razstavljene kurjave. Ob 13. uri bo energetski svetovalec Markus Liebhard predaval o javnih podporah za sanacijo kopalnic ter za sanacijo kurjav. Ob 14. uri bo navzoče nagovoril Martin Polesnig, spregovorili pa bodo tudi častni gostje. Nato bo sledilo druženje z glasbo in kulinariko. Polesnig poudarja, da je vabljen vsak, ki ga zanima delovanje podjetja. Prijatelji, stranke in vsi drugi.

Tudi danes bi se odločil za samostojnost

S podjetjem je uresničil vse načrte, pravi. Tudi danes bi se kot že pred 25 leti odločil za samostojnost. Večinoma danes prevzema administrativna dela. Dosledna organizacija in kontakt s strankami in sodelavci sta zanj silno važna. Delovni dan se ponavadi začne ob rani uri, često je že ob petih ali pol šestih v pisarni. Vikendi pa so posvečeni družini. Če ostane kaj prostega časa, se Polesnig pozimi rad smuča, poleti pa sede na kolo. Doma ima pa velik vrt, kjer se rad sprosti po delu. Je član vogrškega cerkvenega zbora in ob nedeljah redno poje. Seveda pa je tudi član vogrških gasilcev.