Duo FinePulse, ki ga sestavljata flavtist Christian Filipič in harmonikar Roman Pechmann, je svoj album z naslovom Fusion javnosti prvič predstavil 20. januarja v celovškem iKult centru. Svojo glasbeno pot in nastanek dua predstavlja Christian Filipič iz Bilčovsa.

Leta 1972 rojeni Christian Filipič se je začel učiti igrati najprej kljunasto, nato pa prečno flavto v podružnici Slovenske glasbene šole v Bilčovsu. Nihče od njegovih domačih se ni ukvarjal z glasbo, a so ga vseskozi podpirali: »Zanje in zame je bil to skok v mrzlo vodo,« pravi o svojih začetkih Filipič. Na misel, da bi se lahko v življenju ukvarjal z glasbo, ga je spravil njegov učitelj flavte Lovro Sodja. »Ta me je vedno spodbujal, da imam določen talent in da bi se splačalo ukvarjati se z glasbo. Nato je pri 15, 16 letih prišla puberteta, ko me flavta ni več tako zanimala in sem želel predvsem zaslužiti denar. Oče me je za mesec dni poslal h krovcem na delo, po mesecu dni trdega dela na strehi sem vedel, da tega ne bom delal, ampak da raje igram flavto.« Pri 17 letih je Christian Filipič z obnovljeno vnemo znova poprijel za flavto, po maturi na Slovenski gimnaziji je leto dni služil vojaški rok. »To je bilo leto, ko sem zelo malo vadil. Želel sem igrati v orkestru vojaške pihalne godbe, kjer pa je bilo zadosti flavtistov, tako da sem služil kot običajen vojak, kar pa je bilo tudi v redu.«

Študij na Mozarteumu

Po služenju vojaškega roka se je Filipič vpisal na štiriletni študij instrumentalne pedagogike na celovškem konservatoriju. »V tretjem letniku mi je moj učitelj Johannes Kalckreuth dejal, naj poskusim s sprejemnimi izpiti na salzburškem Mozarteumu.« Tam je bil Christian Filipič izmed 87 kandidatov izbran za eno od treh mest za študij pri priznani slovenski flavtistki Ireni Grafenauer. »S tem nisem računal, a sem zdaj zelo vesel, da sem lahko tam študiral, saj sem se ogromno naučil.« V Celovcu je nato končal študij glasbene pedagogike, v Salzburgu pa je leta 2000 opravil magisterij koncertne glasbe. »Začel sem delati v Slovenski glasbeni šoli, saj sem želel učiti, nastopanje ali igranje v orkestru tedaj ni bilo v ospredju.« Z delom na Slovenski glasbeni šoli je Filipič tudi financiral svoj študij v Salzburgu. Danes s ponosom gleda na skoraj 30 let svojega pedagoškega dela.

Prvo srečanje z Romanom Pechmannom in nastanek dua FinePulse

Christian Filipič in harmonikar Roman Pechmann sta se srečala po naključju, pravi Filipič. »Angažirali so me za nastop, a mi je kolega tri dni pred podelitvijo neke nagrade odpovedal svoj nastop. Pred tem mi je dal telefonsko številko in rekel, naj poskusim pri Romanu Pechmannu. Poklical sem ga in predlagal je, da pol ure pred nastopom skupaj malo vadiva program. V tistie pol ure sva toliko naredila, da sva lahko fenomenalno odigrala program. Tedaj sva si rekla, hej, midva sva duo, iz katerega res lahko nekaj nastane.« Roman Pechmann prihaja iz Slovaške, harmoniko je študiral v Gradcu, trenutno na Privatni univerzi Gustava Mahlerja poučuje harmoniko, živi pa na Žihpoljah. Skupaj sta glasbenika kot FinePulse doslej posnela svojo avtorsko glasbo za lutkovno predstavo Viktor Polnori po besedilu Thomasa Bernharda.

Album Fusion

Program na novem albumu Fusion sta začela oblikovati med pandemijo. »Najin glavni poklic je poučevanje, zdaj pa želiva vse, kar se je nabralo v zadnjih 20 letih, končno predstaviti z albumom.« Album Fusion je ukoreninjen v igrivi klasiki, na njem najdemo tako tange kot tudi šansone, ne manjkajo pa niti reminiscence na filmsko glasbo. Oba mojstra svojega instrumenta sta svojo kreativnost na albumu izživela predvsem v aranžmajih skladb drugih avtorjev. »Vsa ta glasba na albumu je najina srčna zadeva, vsaki skladbi sva dodala lastne ideje.« Kot poudarja Filipič, je zelo malo skladateljev pisalo skladbe za duo prečne flavte in harmonike, zato glasbenika obstoječo literaturo sama prirejata za svojo medigro. »Cilj je nagovoriti mlade komponiste in jim predstaviti možnosti najinih instrumentov.«