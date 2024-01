NSKS bo po šestih letih spet izvedel neposredne volitve. Predsednik Zdravko Inzko v stališču za Novice: »Volitve bomo izvedli jeseni 2024. Po­trebujemo čas, da jih temeljito pri­pravimo.« Hkrati poudarja bivši visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino, ki je bil leta 2013 na neposrednih volitvah prvič izvoljen na vrh organizacije, da »definitivno« ne bo več kandidiral za predsednika. »Kot vsaka civilizacija, kot vsaka država ali družba potrebuje nov zagon, tako tudi Narodni svet. Potrebujemo nov navdih. V tem smislu se veselim letošnjega leta,« poudarja sin pokojnega sopredsednika koordinacijskega odbora krške škofije Valentina Inzka (1923–2002), ki je bil med letoma 1960 in 1968 tudi predsednik NSKS. Na jesenskih volitvah pričakuje Zdravko Inzko »tisoč do dva tisoč volilnih udeleženk in udeležencev«, ki neposredno izvolijo 48-članski zbor narodnih predstavnikov (»slovenski parlament«) ter predsednika NSKS.

Prvič je NSKS izvedel neposredne volitve leta 1995. Udeležilo se jih je več kot 4.500 volilcev, za predsednika pa je bil izvoljen Nanti Olip. Leta 2000 jih je sodelovalo okoli 3.500 (predsednik Bernard Sadovnik), leta 2005 več kot 3.300 (predsednik Matevž Grilc), leta 2013 2.620, pred šestimi leti, ko je bil Zdravko Inzko drugič izvoljen za predsednika, pa le še 1.822.