Zamisel za dobrodelni koncert »Žarek upanja/Lichtblick« je nastala leta 2017 ob 50. rojstnem dnevu bistriškega požupana Vladimirja Smrtnika. Že prvi koncert je bil tako uspešen, da je iz tega nastala stalnica, letos je bil koncert že šestič, le v času korone je dvakrat odpadel. Minulo soboto, 2. marca, je okoli 350 gostov tega dobrodelnega koncerta napolnilo telovadnico ljudske šole v Šmihelu. Publiko so navdušili virtuoz na harmoniki Tomaž Boškin, vokalna skupina Oktakord ter skupina Die Neffen von Tante Eleonor. Nastopajoče sta predstavili Doris-Grit Schwarz in Katarina Kert. Pobudnik Vladimir Smrtnik (57) je bil hvaležen nastopajočim, pomagačem in publiki. Vsako leto na koncertu zberejo okoli 3500 evrov. »Del zbranih darov nakažemo iniciativi ‘Korošec v stiski/Kärntner in Not’, z drugim delom pa pomagamo družinam v deželi pod Peco, tistim, ki jim ne gre tako dobro,« je povedal Smrtnik. Dodaja, da je bil letošnji koncert nad vsemi pričakovanji. Pevska kariera člana legendarnega »Kvinteta bratov Smrtnik«, ki je lani prenehal z javnim nastopanjem, je mirovala le nekaj mesecev, saj se je medtem pridružil domačemu moškemu pevskemu zboru Kralj Matjaž. Med številnimi obiskovalci koncerta so bili predsednik in podpredsednica KPD Šmihel Silvo Jernej in Micka Opetnik, predsednik deželne EL Gabriel Hribar, pliberški kulturni referent Marko Trampusch, glavna urednica Nedelje Mateja Rihter in Lucija Wakounig, vodja oddelka za ustanavljanje podjetij pri koroški gospodarski zbornici.