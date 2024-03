Lani sta si v finalu stali nastproti obe tretji ekipi Dobljanov, ki nastopata v koroški ligi. »Ekipi sta razdeljeni na mlajšo in na bolj izkušeno ekipo,« pravi Peter Trampusch in dodaja, da so lani naslov prvaka zase odločili mlajši. Tudi letos nastopajo z obema ekipama. V ponedeljek, 4. marca, je izkušena ekipa napredovala v polfinale, v četrtfinalu je premagala ekipo iz Grabštajna. Polfinale bo verjetno 18. marca proti ekipi iz Beljaka, pravi Trampusch. Mlajša ekipa Dobljanov pa igra drugo četrtfinalno tekmo proti tretji ekipi celovških Wörther-See-Löwen po redakcijskem zaključku. V prvi tekmi so mladi Dobljani podlegli Celovčanom na tujem s 3:1 v setih, Trampusch pa verjame, da bo preobrat še uspel. Favorita za naslov deželnega prvaka sta letos ekipi iz Beljaka in Špitala, ki sta redni del končali na prvih mestih, sledili sta ekipi iz Doba. Trampusch pa kljub temu pravi, da je cilj izkušene ekipe letos osvojiti naslov koroškega prvaka.