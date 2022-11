SPD »Borovlje« že od leta 1982 na predvečer državnega praznika prireja in vabi na prireditev »Dober večer sosed, Guten Abend Nachbar«. Letos je bila v torek, 25. oktobra 2022, v Kulturnem domu pri Cingelcu na Trati.

Prireditev je vselej bila namenjena kulturnemu srečanju slovensko- in nemškogovorečega prebivalstva v Borovljah in okolici in krepitvi obojestranskih dobrososedskih odnosov. Zato je SPD »Borovlje« k sodelovanju zmeraj povabilo pevske in siceršnje kulturno-ustvarjalne skupine in zbore. Ta plemenita namera je bolj ali manj uspevala. Predsednik SPD »Borovlje« Roman Verdel je uvodoma orisal to dokaj naporno in dolgo, a plemenito pot zbliževanja in sodelovanja.

A ta pot še zdaleč ni prehojena. Dočim so prejšnja leta na prireditvi spregovorili tudi župani in so se je obvezno udeleževali predstavniki občine, letos ni bilo nikogar od njih blizu. Njim namenjeni sedeži so ostali prazni! Zakaj, nihče ne ve. So pa zato poslušalke in poslušalci, med njimi predsednik SPZ Gustav Brumnik, potrdili, da jim dobrososedski dober večer nekaj oz. veliko pomeni.

Društvo je letos ubralo novo pot in vabilo na prireditev, ki je izžarevala poseben čar literarnega branja, petja in instrumentalne spremljave. Širši javnosti je v prevodu približala vsebino in izpoved besedne mojstrovine »Boštjanov let« Florjana Lipuša.

Nemško inačico »Boštjans Flug« v neponovljivem prevodu pokojnega Fabjana Hafnerja je bral igralec Max Achatz. Ta v kopreno besede zavita življenjska zgodba in avtorjeva hoja skozi prelomnice časa in polpretekle zgodovine naših krajev je pritegnila pozornost občinstva tako močno, da bi čul celo najtanjši postranski šum. Primerne pesmi, ki jih je pel Komorni zbor SPD »Borovlje«, in pa instrumentalne erupcije Romana Verdela med posameznimi odlomki so napetost in prizadetost dodatno dvigale. Še dolgo po zadnji pesmi so se ljudje menili o vsebini, kar je morda najlepša zahvala in priznanje prireditelju in nastopajočim.