Več koroškoslovenskih skupin in zborov sodeluje na letošnjem pevskem natečaju »Zbor leta 2023«. 5. oktobra je bil v napolnjeni Carinthische Musikakademie v Osojah prvi predhodni izbor. Za finale, ki bo 3. novembra ob 19.30 v koncertni hiši v Celovcu, so se kvalificirale koroškoslovenske skupine »Dečle Danice« (kategorija ženski zbor), »Štirje iz ene hiše« in »Tambula« (obe kategorija mala skupina). Za finale sta se kvalificirala še Gemischter Chor Grafenstein in Alpen Adria Chor Villach. Koncert je bilo možno v živo spremljati po spletu in na Radiu Kärnten. Poslušalke in poslušalci so lahko preko spletnega glasovanja podelili nagrado publike – prejela jo je skupina »Štirje iz ene hiše«, ki jo sestavljajo brata in sestri Tobias Mistelbauer, Sara Ouschan, Tereza Mistelbauer in Rafael Mistelbauer. Čestitamo!

Nagrada publike za skupino »Štirje iz ene hiše«