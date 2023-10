Maja Mutzbauer (10) in Lara Dovjak (8), doma v Selah, se s hokejem na ledu ukvarjata že od četrtega leta. Prvič sta to športno panogo preizkusili na hokejskem igrišču na stadionu pod Košuto. Trenutno igrata za ekipo HTC Borovlje.

Lansko leto se je v Borovljah začel hokejski projekt, ki omogoča dodatne treninge za vsakogar. Konec tedna se je izbrana vrsta igralk in igralcev, ki koristijo treninge, prvič udeležila največjega evropskega turnirja v starostni skupini do 10 let.

Na Predarlskem se je od 6. do 8. oktobra zbralo 500 mladih iz šestih držav. Med 25 nastopajočimi ekipami je bila tudi ekipa Musketeers skillmaster iz Borovelj, ki je v tej sestavi nastopila prvič. Kot najboljša avstrijska ekipa je zasedla odlično peto mesto. S strani zmagovalcev turnirja, ekipe Pilsen iz Češke, so prejeli povabilo na nadaljnji turnir, ker so bili po mnenju njihovih trenerjev tehnično in taktično ena najbolj zrelih ekip turnirja. V izbrani vrsti sta bili tudi nadarjeni Selanki Maja Mutzbauer in Lara Dovjak.

Selanki Maja Mutzbauer (10) in Lara Dovjak (8)

Projekt Musketeers skillmaster

Ker so dodatni treningi za hokej na ledu zelo dragi, vendar za razvoj mladih igralcev in igralk tudi zelo pomembni, so se pred letom dni v Borovljah lotili projekta, ki omogoča treninge za vsakogar. Stroške za dodatne treninge krijejo s pomočjo sponzorjev.

Ekipa Musketeers skillmaster iz Borovelj

Možnost sodelovanja in podpore

Zainteresirani mladi, ki že igrajo v kakem društvu ali šele pričenjajo, se lahko javijo preko spletne strani www.skillmaster.at. Če želijo sodelovati na brezplačnih poskusnih treningih, je treba oddati spletno prijavo in aktualni videoposnetek igralca oz. igralke. Preko omenjene spletne strani lahko zasebniki in podjetja podprejo projekt in s tem omogočijo njegov nadaljnji razvoj.