Arena se imenuje tradicionalni koncert avstrijskih in slovenskih zasedb, ki praviloma vsako leto (z izjemo leta 2020) na dvorišču K & K centra poteka okoli koledarskega začetka poletja. Letos bo to 25. junija, ko v Šentjanžu nastopajo skupine Folkshilfe, Prosmojeni profesorji bluesa in Popwal.

Areno prireja Slovensko prosvetno društvo Šentjanž, Arena pa je skupaj s tradicionalnim tamburaškim festivalom (ta bo letos, po dveh letih pavze, 9. julija) največja in najdonosnejša prireditev društva. Po besedah organizatorja Martina Moschitza koncept Arene predvideva eno avstrijsko, eno slovensko, in eno domačo skupino. To pa zato, ker je poleg glasbe v ospredju Arene, ki se je nekoč imenovala Poletna arena, predvsem druženje in premagovanje predsodkov med nemško- in slovenskogovorečimi. In sicer preko srečevanja nemškega in slovenskega jezika na odru K & K centra.

Intenzivna plakatna kampanja

Na Areno že opozarjajo plakati povsod ob cestah na južnem in osrednjem Koroškem, še posebej na vpadnicah v mesta, naselja in vasi. Pobaran o intenzivni plakatni kampanji Martin Moschitz pravi, da je »treba nekako izstopati v pestrem naboru prireditev«, ki trenutno po dveh letih pandemije zopet nemoteno potekajo. Arena na dvorišče K & K centra običajno privabi okoli 500, 600 slovensko in nemško govorečih, mladih in mladih po srcu, pa tudi pripadnike raznih manjšin. Za društvo SPD Šentjanž je ta tradicionalni poletni koncert tudi eden od večjih virov prihodkov, s katerimi kompenzirajo manj donosne prireditve in »izboljšajo proračun društva«.

Najnovejši komad skupine »POPWAL«

Nastopajoči na Areni 2022

Skupina Folkshilfe prihaja iz Zgornje Avstrije in je »izredno priljubljena predvsem pri mlajši publiki«, tako Moschitz. V njihovih pesmih v zgornjeavstrijskem narečju se prepletajo elementi hip-hopa, kantavtorstva in techna, k mešanici dodajo še malo pop glasbe in popevke. Prismojeni profesorji bluesa so štiričlanska zasedba iz Ljubljane. Igra energičen blues, ki se lahko spremeni v psihedelični rock ali v ritmičen funk. Popwal je koroška zasedba, v kateri igra tudi domačin iz Šentjanža Miro Müller, poleg njega pa še Katharina Schuster, Hannes Schuster, Dominik Thaler in Marcus Wachernig. Njihova glasba je mešanica funka, rocka, akustičnih zvokov, prepletena z lepimi besedili v koroškem narečju. K obisku odličnega koncerta prisrčno vabi SPD Šentjanž.