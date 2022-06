Naslov deželnega prvaka so letos osvojili odbojkarji iz Doba. Pri tem so ostali neporaženi in oddali le dva seta.

Tako prva kot tudi druga ekipa Dobljanov sta letošnjo sezono končali na drugem mestu. V koroški ligi, kjer nastopa tretja ekipa, pa so letos odbojkarji iz Doba postali prepričljivi koroški prvaki. Vse nasprotnike so jasno premagali in v celi sezoni oddali le dva seta. Uspešni zaključek tekmovanja so odbojkarji prejšnji petek skupno praznovali v prostorih domače JUFA Arene v Pliberku. Podpredsednik društva Peter Trampusch, ki tudi sam igra na prvenstvenih tekmah, je sezono ocenil kot nadpovprečno. Zastavljeni cilj – postati prvak – so dosegli. Nihče pa ni računal s tem, da bodo tako prepričljivo osvojili deželni naslov. V koroški ligi je igrala dobra mešanica domačih izkušenih in mladih perspektivnih igralcev. Cilj je bil mladim igralcem dati čimveč možnosti, da izpopolnjujejo spretnosti na prvenstvenih tekmah, kajti na teh hitreje napredujejo kakor na treningih. Ob strani so jim s svojimi izkušnjami stali igralci, ki so že marsikaj doživeli na odbojkarskem terenu. Trenerju Mihi Koslu je uspelo, da je vsak prišel do svojih minut in doprinesel svoj delež k uspehu.