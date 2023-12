Na prvo adventno nedeljo je kulturno društvo Peter Markovič priredilo adventni koncert v farni cerkvi. »Domačinə pôjajo pa hôdajo« je bilo geslo letošnjega adventnega večera. Društvo je letos namreč vabilo k sodelovanju občane in občanke, ki v kakršnikoli obliki (doma ali s prijatelji) pojejo in godejo. Odziv na predlog društva je bil razveseljiv, našlo se je zadostno število sestavov, ki so bili pripravljeni sooblikovaliti adventni spored. Jeseni je začela z vajami nova otroška skupina, ki je s svojim prvim nastopom presenetila publiko. Še sam Miklavž je iz adventnega večernega mraka prikorakal v cerkev, čestital otrokom za uspešno opravljen nastop in jih bogato obdaril. Posebno presenečenje za poslušalstvo so bile domače ljubiteljske skupine, ki so z glasbeno vnemo odigrale in odpele spored: trio z violino, citrami in kitaro, kvartet trobil in pihal, mešani pevski kvartet in vokalna skupina ConCor, rožeška pevska stalnica.

Dušni pastir Marijan Marijanović je pozdravil zbrano občinstvo in zaželel vsem mirno adventno dobo v pričakovanju božičnih praznikov. Alex Schuster, podpredsednik društva, je pred skupno pesmijo izrekel zahvalo poslušalcem in poslušalkam, ki so napolnili farno cerkev do zadnjega sedeža. Besede iskrene hvaležnosti in priznanja je namenil vsem nastopajočim skupinam za sodelovanje. S tem je uspelo društvu uresničiti idejo o skupnem prizadevanju za plodno sosedstvo in konstruktivno sobivanje v občini in fari.

Po koncertu je društvo vabilo k okrepčilni mizi pred cerkvijo, kjer so domačini pokramljali, se podružili in dolgo v adventno noč doživljali vaško SKUPNOST.