19. novembra 2023 je bil v k&k centru v Šentjanžu v Rožu tradicionalni trg ročnih in domačih izdelkov, na katerem umetniki in rokodelci razstavljajo in prodajajo svoja ročna dela in domače izdelke. Prvič so bile tam tudi klekljarice iz Železne Kaple. Na stojnici so ponudile klekljano zimsko in božično dekoracijo, pa tudi klekljan nakit in slike. Veliko del je bilo izdelanih iz lastnih osnutkov. Klekljarice so pokazale mnogovrstna klekljarska dela v povezavi z različnim materialom. Klekljarice iz Železne Kaple se srečajo enkrat mesečno v Železni Kapli. Vsako drugo leto razstavijo klekljarske izdelke na razstavi, ki jo same priredijo. Naslednja razstava v dveh letih bo jubilejna razstava, ko bodo klekljarice iz Želene Kaple praznovale desetletnico skupnega dela z mentorico Majo Millonig-Kupper. Že sedaj pridno klekljajo in pripravljajo za razstavo. Moto razstave pa je še velika tajnost.