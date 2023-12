Katoliško prosvetno društvo Drava iz Žvabeka je letos pripravilo prav poseben adventni koledar. Na spletni povezavi kpddrava.at se vsak dan odpre okence, v njem pa domačini predstavljajo slovenski narečni govor iz svojega kraja, predstavitev adventnega koledarja bo 16. decembra v Hiši kulture v Žvabeku.

1. decembra je predsednik KPD Drava Jokej Logar predstavljal žvabeško narečje, sledilo je šentjakobsko, dobljansko, svatensko, črgoviško, globaško, selsko narečje, narečje iz Ledinc, zahomško, svetnovaško, šmihelsko narečje in narečje iz Bistrice na Zilji. Vsak nov dan tako prinese novo presenečenje, saj se ne ve, kdo nam bo do 24. decembra kdaj predstavil kateri domači govor južne Koroške. 16. decembra bo ob 18.00 spletni adventni koledar predstavljen v žvabeški Hiši kulture. Spletni adventni koledar KPD Drava iz Žvabeka v okviru leta ljudske kulture 2023 podpira Dežela Koroška.

Kot pravi Jokej Logar, se je projekt spletnega adventnega koledarja razvil iz septembra predstavljenega projekta NašMarkt, ki se je osredotočal na suški narečni govor. »NašMarkt smo na noge postavili v okviru iniciative ajda na Suhi in ga predstavili na tednu ajde. To je bila priprava na zdajšnji, veliko obsežnejši projekt spletnega adventnega koledarja. Na dobri poti smo, da pod geslom ‘Vsaka vas ima svoj glas’ predstavimo 24 krajevnih govoric, 12 smo jih že predstavili.« Teme so si govorke in govorci izbrali sami: »Imamo ljudi, ki si kaj želijo, recimo za otroke in mladino, nekateri pripovedujejo o šegah v svojih krajih, nekateri pa predstavljajo pesmi koroških narečnih pesnic. Toni Sticker je recimo predstavil povest iz Šentjakoba v Rožu, vsakemu je prepuščeno, kaj govori, važno je le, da čim lepše predstavi svojo domačo govorico. Preteklo soboto smo naš spletni adventni koledar predstavljali v Bistrici na Zilji, to soboto pa sledi predstavitev v Žvabeku.« Poleg bogatega kulturnega programa bo posebnosti ziljskega narečnega govora občinstvu predstavila Milka Kriegl, posebnosti rožanskega Toni Sticker in Zalika Steiner, podjunskega pa Pepej Krop. »Preko pripovedi in pesmi bodo zastopani vsi trije glavni dialekti naših treh dolin,« pravi Logar.

H koledarju:

http://www.kpddrava.at/?page_id=20623