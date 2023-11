Pevsko društvo Sele, ki že 70 let sooblikuje družabno in versko življenje v Selah, v nedeljo, 12. novembra, ob 14.30 vabi na svoj jubilejni koncert. Predstavljamo predsednico Pevskega društva Marijo Oraže, najstarejšega in najmlajšega pevca društva, pa tudi program jubilejnega koncerta.

Marija Oraže bo januarja 2024 20 let predsednica Pevskega društva Sele. Predsedovanje je kot podpredsednica prevzela od zdajšnjega župana Heriberta Kulmescha. Kot pravi, se je spočetka upirala prevzemu te funkcije: »Vodilnih funkcij nikoli nisem marala, a sem po odstopu biv­šega predsednika vseeno prezela vodenje pevskega društva zaradi odbornikov, ki so mi vedno stali ob strani.« Pevsko društvo Sele danes združuje okoli 45 pevk in pevcev, ki imajo na leto okoli 50 nastopov na koncertih, dogodkih cerkvenega leta in pogrebih v kraju. »Naš mešani pevski zbor obstaja že 70 let, vmes smo imeli moški, ženski, dekliški, mladinski in otroški zbor. Trenutno imamo otroški in mešani zbor.« V prvi vrsti je MePZ PD Sele cerkveni zbor, ki oblikuje liturgijo cerkvenega leta, »kar ni malo terminov«, pravi predsednica. »Petje je moja srčna zadeva, funkcija sicer ni enostavna, vseeno, kakšno društvo je, sam predsednik ali sama predsednica društva brez zavzetega odbora in aktivnega članstva težko kaj premakne.«

Pri zboru poje 50 let

Marija Oraže je odraščala na selski kmetiji, pa tudi poročila se je pred 44 leti na kmetijo v domačem kraju. Zboru v Selah se je pridružila pred pol stoletja. Mariji Oraže in njenim sorojencem so ljubezen do petja privzgojili starši, Marija jo je prenesla na svoje otroke, ti pa na vnuke. »Srečna sem zaradi tega, imam štiri otroke, vsi štirje pojejo v našem zboru. Tudi sin, ki je v otroštvu vedno pravil, da nikoli ne bo pel v zboru, danes poje v našem zboru.« V letu rojstva Marije Oraže pred 64 leti je v selskem mešanem pevskem zboru začel peti danes najstarejši pevec Berti Dovjak. Letos jeseni se je mešanemu zboru pridružil tudi najstarejši Marijin vnuk, 17-letni Samuel Oraže, ki je trenutno najmlajši član zbora. Marija ima sicer devet vnukinj in vnukov.

Marijina »ministranta«

Najstarejši pevec mešanega pevskega zbora je leta 1944 rojeni Berti Dovjak iz Srednjega kota, ki se je že kot otrok učil petja pri Francetu Ciganu. V 1960. letih, »ko je bila v zboru približno četrtina Selanov«, je Berti pel pri zboru Jakob Petelin Gallus v času, ko je zbor še vodil tedaj že težko bolni zborovodja Cigan. Mešanemu pevskemu zboru Sele se je pridružil leta 1960, ko je zbor kot pevovodja vodil prof. Mihelič in je nadalje pel pod zborovodji Francijem Čertovom, Brunom Petriškom, Pavlom Olipom in Romanom Verdelom. Skupaj z MePZ Sele je biokmet, nekdanji poštar in inštruktor vožnje leta 1998 gostoval pri Slovencih v Argentini. »Bilo je toliko lepega, da skoraj ni bilo naenkrat vsega za dojeti, to je bil res užitek. Pri pesmih pa je tako: dlje časa potrebujem, da jih osvojim, ko pa jih, pa zlepa ne gredo več ven iz mene.«

Samuel Oraže iz Borovnice, najmlajši pevec MePZ Sele, je dijak Slovenske gimnazije. Že sedmo leto igra klavir, dve leti je igral prečno flavto. »Pri nas v družini pojejo moj boter, obe teti, babica in oče, tako da je bilo skoraj samoumevno, da bom tudi jaz pel, saj je bila nekoč pevka tudi moja mama.« Samuel je pel že v otroškem zboru PD Sele, nekaj časa tudi v mladinskem zboru, preden je ta razpadel.

Zborovodja o programu

Roman Verdel je že 33 let zborovodja Pevskega društva Sele. O sporedu jubilejnega koncerta pravi, da so glavna tema »štirje elementi zrak, voda, ogenj in zemlja«. Za jubilejni koncert so izbrali slovenske ljudske pesmi, povezane z vsakim od štirih elementov, pa tudi kako umetno pesem. Za inštrumentalni uvod v posamezne pesmi bosta poskrbela Tonč Feinig in Edgar Unterkirchner, nadaljevali bodo pevke in pevci. Rdeča nit programa so elementi, »ki so vsi potrebni za življenje, lahko pa nas tudi uničijo«. S tem želijo pevke in pevci pokazati na odgovornost nas vseh za zaščito podnebja. Na jubilejnem koncertu bosta nastopila otroški in mešani pevski zbor selskega pevskega društva, dve pesmi bosta na koncertu premierno izvedeni.