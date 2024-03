Na 52. pevski reviji Koroška poje smo lahko minulo nedeljo, 1. marca, videli in slišali, s kakšno vnemo in s kakšnim veseljem prepevajo mladi v mladinskih zborih in skupinah. Publiko v do zadnjega kotička napolnjenem Domu glasbe je navdušilo osem koroškoslovenskih skupin oz. zborov iz Avstrije ter Dekliški zbor Gimnazije Celje-Center in Mladinski zbor Emil Komel iz Gorice.

Pevke celovškega zbora »JAMzi«

Eden viškov je bil nastop projektnega zbora »Mladina poje«, ki ga sestavljajo mladi koroški Slovenci in Slovenke. Zbor je nastal na pobudo glasbene referentke KKZ Kristine Kragelj. Prvič so se pevci srečali lani novembra, vadili pa so prav za nastop na nedeljskem koncertu. Navdušen nad velikim zanimanjem mladih za sodelovanje v tem zboru je bil tudi Janko Krištof, predsednik Krščanske kulturne zveze: »Ti mladi gotovo radi pojejo moderne in angleške pesmi ter pesmi drugih narodov. A v njih je tudi ljubezen do slovenske pesmi, ki jo želimo s tem podvigom še okrepiti.« Omenil je tudi enoletni tečaj za usposabljanje mladih dirigentk in dirigentov, ki ga letos ponuja KKZ. Prijavilo se je toliko mladih, da so morali prijave omejiti. Vse to so po mnenju Krištofa »dobra znamenja za našo slovensko pesem na Koroškem«. Približno 80-članski mešani zbor Mladina poje je vodila Lucia Haab ob pomoči Veronike Lesjak in Aline Priebernig. Na koncertu so med drugim predstavili moderno priredbo ljudske pesmi »Dekle na vrtu«, zapeli so jo ob spremljavi Mira Müllerja in Katharine Schuster, oba znana iz skupine Popwal. Sceno in režijo je prevzela Lara Vouk, skozi program sta vodila Leonard Krušic in Brina Kušej. Med številnimi obiskovalci so bili krški škof Jože Marketz, državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, deželnozborska poslanca Stefan Sandrieser in Franc Jožef Smrtnik, strokovna nadzornica Sabine Sandrieser, vodja SJK Marjan Čik in ravnateljica Slovenske gimnazije Zalka Kuchling.

Skupina »Sanje« s Suhe je nastopila skupaj s Pepejem Kropom, zato so se tokrat predstavili kot skupina »Spanje«

Veronika Lesjak in Lucia Haab pred projektnim zborom »Mladina poje«

Lucia Haab (24) je odraščala v Celovcu v družini s tremi sestrami in enim bratom. Na Slovenski glasbeni šoli se je učila kljunasto flavto in klavir. Kot absolventka Slovenske gimnazije je že vedno pela v šolskem zboru, pri šestnajstih letih se je pridružila koroškemu deželnemu mladinskemu zboru, kjer prepeva še danes. »Fasciniralo me je, če lahko prepevaš s toliko mladimi in to na visokem nivoju. Ko sem bila stara osemnajst let, sem pela pri avstrijskem mladinskem zboru in takrat mi je postalo jasno, da nočem igrati samo klavirja, inštrument, ki sem ga tudi študirala.« Všeč ji je bilo, da v zboru ustvarjaš skupaj z drugimi, kar je povsem drugače kot pri klavirju, kjer veliko časa preživljaš sam z inštrumentom. Del njenega študija klavirja so bile tudi osnove dirigiranja, spoznala je, da ji je bilo to všeč: »Če sem sama pela v zboru, bi rada zbor poslušala, če sem kak dober zbor poslušala, bi rada sodelovala. Če dirigiram, lahko zbor poslušam in istočasno sodelujem. Zame je najlepši občutek, če lahko pomagam ljudem, da skupaj lepo zvenijo.« Lucia trenutno zaključuje študij klavirja na Dunaju, prosti čas pa rada preživlja v naravi. Na Dunaju vodi zbor Jugendchorakademie, na Koroškem pa skupino Tambula in je mnenja, da petje lahko pomaga pri ohranjanju jezika.

Veronika Lesjak (27) prihaja s Pečnice in vodi ženski zbor mladi akzent, ki deluje pod okriljem SKD Jepa-Baško jezero. Pri delu s projektnim zborom Mladina poje je prevzela skupino pri deljenih vajah ali pa je vadila s celim zborom. Pravi, da je bil kar velik izziv, da so v zboru obdržali koncentracijo, »sploh, če imaš pred sabo 90 pevk in pevcev , da jih motiviraš, ohranjaš energijo, če vaje trajajo več ur.« Navdušena je nad projektom: »Lepo je bilo, ker smo bili v zboru povezani mladi iz cele Koroške.« Zakaj misli, da mlade petje v zborih tako veseli? »Velik faktor je gotovo družba, pri tem zboru jih je pa bilo toliko, da ob poslušanju dobiš kurjo polt in to čutijo tudi mladi.« Veronika Lesjak trenutno na Dunaju v mastru študira glasbo in zgodovino, v Celovcu pa študira pevsko pedagogiko.

Pevke »Voxon Vocal Academy« iz Pliberka

Vse slike: www.novice.at/korpoje24