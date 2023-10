Več koroškoslovenskih skupin in zborov sodeluje ne letošnjem pevskem natečaju »Zbor leta 2023«, ki ga organizira avstrijska radiotelevizija ORF. Prvi predhodni izbor bo 5. oktobra, pevkam in pevcem lahko na ta dan v živo prisluhnete ob 19.30 na frekvenci Radia Kärnten s skupinami »Dečle Danice«, »Štirje iz ene hiše« in »Tambula«, ki jih predstavljamo.

Dečle Danice

Dečle Danice so pevke, ki so ali še zdaj aktivno pojejo pri skupinah Slovenskega prosvetnega društva Danica iz Šentprimoža. Prav za to tekmovanje so se ponovno združile v zboru »Dečle Danice«. Poleg petja jim je pomembna skupnost in druženje, saj se že dolgo poznajo in skupaj prepevajo. Na tekmovanje so se pripravile z vajami in z intenzivno seminarsko vajo. Pevke v starosti od 18 do 33 let bodo 5. oktobra med drugim zapele pesem »Kaj se ti puebeč« in maorsko pesem s plesom. Skupino vodita Miriam Sadnikar in Barbara Mistelbauer-Stern.

Štirje iz ene hiše

Štirje iz ene hiše so brata in sestri Tobias Mistelbauer, Sara Ouschan, Tereza Mistelbauer in Rafael Mistelbauer. Njihov oče je dal pobudo, da bi sodelovali na tekmovanju ORF in peli skupaj. Vsi štirje pojejo pri mešanem zboru Danica, po poklicu so že ali bodo učitelji. V tem sestavu so že pred leti prepevali v trikraljevski akciji. Že od nekdaj so imeli željo, da bi skupaj prepevali, prav za tekmovanje so se zdaj lotili vaj, te so tudi imeli na družinskem dopustu. Sara Ouschan: »Pomembno nam je, da nastopamo tako, da smo sami zadovoljni.« Skupina želi nadaljevati tudi po tekmovanju, kjer bodo poleg drugih pesmi predstavili novo priredbo pesmi »Kaj ti je, deklica«.

Tambula

Tambula je skupina, ki obstaja od leta 2017 in deluje v sklopu dobrodelnega društva IniciativAngola. Članice zbora so Simone Haschej, Katja Križnar, Teresa Wakounig, Kristina Kragelj, Anja Smolnik, Miriam Kaiser in Katarina Urank. Zbor vodi Lucia Haab, ki trenutno na Dunaju študira zborovodstvo. Zbor prepeva afriške, pa tudi ljudske pesmi. Na predhodnem izboru za tekmovanje zbora leta 2023 bodo zapele ziljsko pesem »Biva svanca« in pesem »Ta na Solbici« iz Rezije. Za tekmovanje so se prijavile že leta 2020, a tedaj so dogodek zaradi korone odpovedali. Zadnja dva meseca so intenzivno vadile. V zboru se dobro razumejo in se rade družijo. Na tekmovanju se želijo pokazati v najboljši luči.