30. generacija maturantk in maturantov Dvojezične TAK vabi na maturantski ples pod geslom »Primetime, It’s time to shine!« – v soboto, 14. oktobra 2023 v Casineum Vrba! Casineum v Vrbi je idealen kraj, kjer lahko preživite prijeten večer ob dobri glasbi, hrani in pijači skupaj z maturantkami in maturanti, prijatelji, znanci in podporniki naše dvojezične trgovske izobraževalne ustanove. Za izvrstno glasbo bo poskrbela skupina GEDORE, za katero velja, da zna zabavati z raznoliko glasbo vseh žanrov – od narodnozabavne glasbe preko popa do rocka ter lastno komponiranih uspešnic. Poleg tega bo za dobro vzdušje v diskoteki poskrbel DJ4base. Skozi večer bodo obiskovalke in obiskovalci imeli priložnost poiskati srečo pri tomboli in se udeležiti dražbe z odličnimi umetninami. Seveda pa že sama lokacija nudi enkratno priložnost, da se gostje poskusijo tudi v »višjih igrah sreče« v samem casinu. Maturantke in maturantje pod vodstvom plesne šole Kunauer že pridno vadijo, da bodo gostom predstavili izvrstni spektakel ob otvoritvi plesa s polonezo in polnočnim vložkom. Skozi večer pa bodo gostje lahko spoznali to ali drugo skrivnost iz vsakdanjega šolskega življenja, lahko pa bodo tudi več izvedeli o organizatorjih plesa – maturantkah in maturantih letnika 2023/24. O tekočih pripravah, novostih in splošnih informacijah o plesu se lahko pozanimate na instagramu (@primetime_haktak).

Vse je torej pripravljeno za dobro zabavo v enkratnem ambientu Casineuma.

Veselimo se Vašega obiska!

~Maturantke in maturantje Dvojezične zvezne trgovske akademije