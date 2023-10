Rekorden obisk na prazniku repice v Šmihelu: »Repica je naša podjunska identiteta«

Praznik krompirja oz. »Repica Fest« je minulo nedeljo, 1. oktobra, privabil čez 2000 ljudi v Šmihel, sodelovalo pa je približno 40 ponudnikov, kmetov, čebelarjev in drugih društev. S prodajo domačih dobrot in pripravo »restane repice« so sodelovale tudi članice Društva kmetice Mežiške doline. Organizator dogodka je društvo »Lebensraum Petzenland-Peca« s predsednikom Franzem Kušejem na čelu. Tajnica društva Doris-Grit Schwarz je bila zadovoljna z rekordnim obiskom: »Bilo je prav to, kar smo želeli, praznik v regiji Alpe-Jadran z našimi sosedi, za mlado in staro in družine. Trudimo se za sožitje, pri nas je vsak dobrodošel. Pojem repica je edinstven v našem kraju, repica je naša podjunska identiteta, odkar je krompir prišel k nam, smo ji pravili repica, ime se je razvilo iz repe. Ne morem razumeti, da lahko to dandanes še koga moti.« Praznik se je začel s sveto mašo, ki jo je daroval šmihelski župnik Slavko Thaler, sledil je kulturni program, med nastopajočimi so bili godba na pihala Šmihel, podjunski lovski rogisti in omizje muzikantov Podjuna. Praznik repice bodo izvedli tudi naslednje leto: »Smo zelo motivirani, saj je ta praznik postal vizitka za našo občino, pa tudi pomemben gospodarski faktor.«

Na prazniku je v oči padla stojnica šmihelskega projekta »Njiva zemljanov«. V sodelovanju s Samuelom Schublom (»Teig­keller«) so ponujali pice, obložene z zelenjavo, ki je zrasla na Njivi. Na plakatih so opozorili na dejstvo, da za pico, ki je obložena s salamo ali šunko, potrebujemo bistveno večjo površino poljščin kot za pico, obloženo le z zelenjavo. Martin Jernej: »Na to dejstvo želimo ljudi opozoriti. Trenutno opažam, da predvsem mlajši iz različnih razlogov redkeje jedo meso.«