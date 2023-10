Na letošnjem pevskem natečaju »Zbor leta 2023« v organizaciji ORF sodeluje kar nekaj koroškoslovenskih skupin in zborov. Predhodni izbor bo še 19. oktobra v Möllbrücke. Tedaj lahko pevkam in pevcem v živo prisluhnete ob 19.30 na frekvenci Radia Kärnten.

Skupina NOVUM ima pliberške korenine, pred približno petimi leti je nastala iz ženske zasedbe »Vidrinke«. »Hoteli smo ustanoviti novo skupino, ime ‘Novum’ pa mi je padlo v oči ob prebiranju ‘NOVIC’,« pove voditeljica skupine Sylvia Hollauf (na sliki druga z leve v zadnji vrsti). Pevke in pevci so Traudi Rudolf, Mirjam Malej, Sonja Kapun, Silvia Malej, Veronika Wriesnig, Marko Čik in Bernd Hollauf, v tej zasedbi pojejo eno leto. Skupina NOVUM ima zelo raznolik pevski repertoar, pojejo slovenske in nemške popevke, ljudske pesmi, pa tudi afriške, angleške, hrvaške in latinske pesmi. Izberejo pesmi, ki jim sežejo do srca, vsi so prijatelji in ob skupnem prepevanju zelo uživajo. Na tekmovanju sodelujejo, ker se želijo predstaviti večji publiki. Želijo izvedeti, česa so zmožni, na pevskem področju pa se želijo razvijati naprej. Sylvia Hollauf: »Peli bodo vsem znano, priljubljeno slovensko pesem, z vsem srcem in polni moči.« Skupini NOVUM bomo lahko prisluhnili 19. oktobra, ko bodo nastopili na predizboru v ‘Veranstaltungszentrum Möllbrücke’.