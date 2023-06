Pred dvema tednoma je KOŠ Celovec vabil na občni zbor. V ožjem odboru ni prišlo do velikih sprememb. Do sprememb bo prišlo pri članskih ekipah. Ustanovljena je bila nova sekcija KOŠ GOL.

»S športnega vidika sta bili minuli sezoni med najboljšimi, ki jih je KOŠ Celovec kdajkoli imel,« je v pogovoru razložil predsednik Mihi Seher. Slednji je funkcijo predsednika prevzel od Danila Prušnika v sezoni 2012/13. Tudi na letošnjem občnem zboru je bil potrjen kot predsednik. V ožjem odboru je prišlo do dveh sprememb. Marcel Blajs bo nadomestil Martina Greinerja kot nadomestni blagajnik, Marko Loibnegger pa bo nasledil Rafaela Mistelbauerja kot nadomestni tajnik.

Nova sekcija pri KOŠ-u

Predsednik KOŠ-a Mihi Seher

Na občnem zboru je bila predstavljena nova sekcija, imenovana KOŠ GOL, ki se zavzema za polišportni projekt, zagotavljajoč celovit in raznolik program za spodbujanje sodelovanja ter vključevanja posameznikov v več različnih športnih dejavnosti z osredotočenjem na košarko in nogomet. Predsednik Mihi Seher je izrazil, da so že dolgo časa razmišljali o tej ideji, saj opažajo veliko število otrok, ki se ukvarjajo z obema športoma. S projektom bodo začeli v vrtcih ter prvih in drugih razredih ljudske šole ob začetku novega šolskega leta, namen pa je zagotavljanje visoko kakovostnega izobraževanja mladih na področju športa.

Spremembe pri članicah in članih

Članice KOŠ-a

V prihajajoči sezoni članske ekipe KOŠ-a doživljajo spremembe, saj članice ne bodo več nastopale v prvi avstrijski ligi, temveč se bodo pridružile drugi avstrijski ligi. Še naprej bodo igrale tudi v mednarodni ligi LEAGUE WITHOUT BORDERS. Razlog za ta korak je bil, da bo nekaj igralk, ki se bodo v naslednjem letu vpisale na univerze na Dunaju ali v Gradcu, prenehalo igrati košarko pri KOŠ-u. Brez tega dela ekipe pa bo težko nastopati v prvi avstrijski ligi. Športni vodja Stefan Hribar je pojasnil, da je bila odločitev za igranje v zadnjih letih v prvi avstrijski ligi pravilna, saj se je ekipa izjemno dobro razvijala. Izrazil je prepričanje, da bodo doživeli še veliko uspehov. Hribar še razlaga, da še ni dokončno jasno, kdo bo naslednje leto vodil članice. Prav tako pa je nejasna situacija tudi pri članski ekipi KOŠ-a.

Cilji za prihodnost

Predsednik Mihi Seher, ki KOŠ Celovec opisuje kot veliko družino, kjer smo koroški Slovenci lahko doma, želi, da se društvo usmerja iz leta v leto bolj v profesionalno smer, od tega pa naj predvsem profitira mladina. Eden od ciljev je vzpostavitev lastne košarkarske akademije. »Vse imamo pripravljeno,« pojasnjuje Seher, vendar poudarja, da pridobitev takšnega statusa od države ali dežele predstavlja velik izziv in korak. Prav tako pa je stalna tema tudi pridobitev lastne športne dvorane.