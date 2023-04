21. aprila 2023, ob 19.30 uri bo v Kulturnem domu Pliberk 20. koncert Rock4Angola, ki ga prireja društvo IniciativAngola skupaj s Kulturnim domom Pliberk ter s Katoliško mladino (KM). Jubilejni koncert bosta izvedli glasbeni skupini POPWAL (Koroška) in Siddharta (Slovenija).

»Naj se trese, naj se trese!« je vpil pevec skupine Siddharta Tomi Meglič v publiko, ko je skupina leta 2004 prvič nastopala v Pliberku. Koncert iz začetnih časov serije rock koncertov Rock4Angola za mnoge bivše najstnike še danes šteje med najbolj legendarne koncerte, ki so jih kdaj videli. Skupina Siddharta je bila na višku, nekaj mesecev pred tem je imela koncert v ljubljanskem stadionu Bežigrad pred 30.000 ljudmi. V Pliberk toliko privržencev slovenske rock skupine 20. februarja 2004 ni prišlo. Da bi se dvorana pliberškega kulturnega doma kdaj po tem tako »tresla« in bila tako nabito polna, pa se tudi nihče ne spominja. Ob Siddharti je nastopala slovenska skupina Zmelkoow, ki je v tistih letih redno nastopala na Koroškem. Novice so leta 2004 o nastopu Siddharte zapisale: »Vzdušje je bilo vseskozi odlično, vrhunska skupina Siddharta pa je stopnjevala počutje posameznih obiskovalcev do ekstaze.«

Dobra glasba in dobrodelnost

Vodilo rock koncertov, ki so jih v zadnjih 20 letih organizirale razne skupine mladincev, je zmeraj bila dobra glasba in dobrodelnost. Vsako leto na novo jih je kot neke vrste konstanta motiviral Hanzej Rosenzopf. Mladinci so mu zaupanje vsa leta poplačali z izvrstnimi koncerti, ki so se odvijali in se še odvijajo po vsem Koroškem. Deset let aktivna na odrih je koroška zasedba Popwal, ki jo sestavljajo Katharina Schuster (vokal, klavir), Miro Müller (vokal, akustična kitara), Hannes Schuster (bobni), Dominik Thaler (električni bas) in Marcus Wachernig (električna kitara). Pojejo avstropop, ker pravijo, da je narečje bolj zabavno kot karkoli drugega. Tudi letos bo celoten izkupiček dogodka namenjen dekliškemu internatu v Calulu v Angoli. Projekt don Boskovih sester ponuja mladim dekletom varen dom, daleč stran od nasilja v družini, razbitih družin in revščine. V internatu se mladoletnice naučijo pomembnih veščin za vsakdanje življenje. Najpomembnejše pri internatu pa je urejeno in kakovostno šolanje, saj ima v Calulu le malo otrok in mladostnikov možnost izobraževanja.

Vstopnice za Rock4Angola (v predprodaji 20 €) so na voljo v knjigarnah Mohorjeva in Haček, pri članih društva IniciativAngola ter na spletni strani https://ticket.petzenlandla.at/. Rezervacije sprejemajo na [email protected].