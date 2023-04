Timna Weber je odraščala v Celovcu in v Želučah, majhni vasi ob Dravi v občini Bilčovs. Maturirala je na Slovenski gimnaziji. Po študiju modnega oblikovanja se zdaj s svojimi kreacijami predstavlja v angleški prestolnici.

Kaj vas je pripeljalo v London?

Timna Weber: Pot v London ni bila načrtovana. Študij me je najprej vodil v Pariz. Spočetka sem se nameravala vrniti po dveh letih, vendar sem se navdušila za življenje v velemestu, kjer ne primanjkuje inspiracije in raznovrstnih ljudi. Mesti Pariz in London sta mi nudili dobre možnosti izobraževanja, pa tudi dela in mreženja na modnem področju.

Kakšna je bila vaša izobraževalna pot?

Za študij modnega oblikovanja sem šla v Pariz, kjer sem si tudi nabrala prve delovne izkušnje. Med drugim sem opravila prakso v modni hiši Sonia Rykiel, ki je zgodovinsko znana po pleteninah. Dodatno sem zbirala delovne izkušnje pri radikalnem modnem oblikovalcu Mundi Vondi v Islandiji. V teh dveh modnih hišah sem se navdušila za pletenine in se tej smeri posvetila v svoji diplomski kolekciji. Po končanem študiju v Parizu me je pot vodila v London, kjer sem delala kot dizajnerka. Po dveh letih sem se odločila, da se še enkrat poglobim v izobrazbo, ker sem izvedela za zelo zanimiv mastrski študij v Amsterdamu, usmerjen v dolgotrajnost in tudi akademsko raziskovanje novih poti modnega oblikovanja in poklica dizajnerja.

Kdo vas je uvedel v svet mode oz. kje in kako ste se navdušili za modo?

Starši imajo veliko prijateljev umetnikov, tako da sem bila od mladosti obdana z umetnostjo in sem se tudi sama začela ukvarjati z umetnostjo in oblikovanjem. Veliko sem risala, »brkljala«, ustvarjala … Zanimanje za modno oblikovanje pa se je razvilo šele s časom. Podzavestno me je najbrž za modo navdušila mama. Vedno se je in se še kreativno izraža preko obleke. Kar mi je všeč pri modi, je to, da lahko modno oblikovanje povežeš z različnimi kreativnimi disciplinami, kot so risanje (modne skice), ilustracija, fotografija, oblikovanje v treh dimenzijah (3D), glasba, performans itd.

Modne kreacije oblikovalke

Timne Weber; Foto: Alexander Chai

Kdaj ste se začeli ukvarjati z oblikovanjem oblačil?

Stric mojega očeta je bil po poklicu krojaški mojster in obe babici sta pridno pletli, tako da mi svet pletenja in šivanja ni bil tuj. Mama je šivilji včasih dala sešiti kako obleko in tako sem si tudi jaz za prvo obhajilo dala sešiti obleko po lastni kreaciji. To je bila najverjetneje moja prva kreacija, čeprav takrat sploh nisem računala s tem, da bo to kdaj moj poklic. Šele po gimnaziji sem se učila šivati in ustvarjati svoja oblačila.

Ali oblikujete izključno oblačila?

V prostem času rada rišem oz. slikam. Rada se ukvarjam s kombiniranjem različnih barv in oblik.

S katerimi materiali najraje delate?

Delam z naravnimi materiali, kot so volna, bombaž, konoplja in svila. Kjer se le da, gledam, da najdem kakovostne, v trajnost usmerjene vrste blaga. Svoje blago barvam, tiskam, pletem in ustvarjam svoje vzorce. Zanima me celoten postopek oblikovanja, od izdelave blaga do dokončnega izdelka.

Kdo izdeluje vaše kreacije?

Nadaljnja modna kreacija Timne Weber;

Foto: Sonjay Williams

Delno izdelujem kreacije v svojem studiu v Londonu, delno pa sodelujem s šiviljami v Sloveniji oz. v Londonu. Pletenine izdelujem ali sama na svojem pletilnem stroju ali pa v majhnem podjetju na Nizozemskem, s katerim sem začela sodelovati, ko sem živela v Amsterdamu. Zdi se mi pomembno, da je produkcija blizu – to mi omogoča sodelovanje v živo in s tem večjo fleksibilnost. Poleg tega je tak način izdelovanja boljši za okolje.

Kako ste se odločili za lastno prodajno mesto?

Trgovine nisem odprla sama, temveč nas je skupaj pet dizajnerk, ki imamo vsaka svojo znamko. Zdelo se nam je, da primanjkuje »fizičnih« trgovin z mladimi dizajnerji (te trgovine se večinoma najdejo na spletu). Vse smo si želele fizično trgovino in smo skupaj sprejele ta izziv. Izkušnje smo si pridobile z organiziranjem pop-up trgovin po Londonu v zadnjih dveh letih. V trgovini prodajamo svoje osebne znamke, pa tudi druge manjše, neodvisne znamke. Želele smo tudi, da bi se ustanovila neka skupnost in direktna povezava do naših strank, stik v živo. Prednost lastne trgovine pa vidimo tudi v tem, da se lahko izogneš visokim stroškom oz. komisiji drugih trgovin in da si bolj prilagodljiv v izbiri oblek, ki jih želiš prodajati.

Kdaj je bila otvoritev trgovine in kako se imenujeta vaša znamka in trgovina?

Trgovino smo odprle sredi marca. Imenuje se ‘Alta’, abstraktno ime, ki naj spominja na alternativo (angleško ‘alternative’). S trgovino želimo nuditi alternativo k trenutno prevladujočemu modnemu okolju. Moja znamka se imenuje kot moje ime, torej Timna Weber.

Kakšni so vaši poklicni načrti za prihodnost?

Trenutno se osredotočam na trgovino, kar pomeni veliko dela in organizacije. Načrtujem pa tudi novo kolekcijo, ki jo bom kasneje letos predstavila v »Avstrijsko-nemškem Showroomu (DACH/AFA)« v Parizu.

Lansko leto novembra sem v muzeju Somerset House v Londonu za razstavo ‘Horror Show’ sodelovala z umetnico za performans Col Self. Poleg svoje znamke bi rada nadaljevala z umetniškimi projekti izven komercialnega okolja in tudi negovala sodelovanje z drugimi umetniki ter ustvarjalci.

Naslov trgovine ALTA:

34, Great Windmill Street, W1D 7LR London

Instagram: @altastore.ldn

Spletna stran: www.alta-store.com

Znamka: timnaweber.com