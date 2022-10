Minulo soboto, 22. oktobra, se je moški pevski zbor Vinko Poljanec skupaj s prijatelji in pomagači društva podal na izlet na Štajersko. Najprej so si ogledali konjerejo Piber, kjer redijo lipicance za špansko visoko šolo jahanja na Dunaju. Veliko so poizvedeli o konjereji in o tem, da so lipicanci najdragocenejši beli konji, ki so jih oboževali Habsburžani. Nato so si ogledali cerkev Hudertwasser v Bärnbachu, kjer so zapeli pesem »V Marijinem vrtu cveto«. Naslednja točka izleta je bila ogled žganjarije »der zweiger« v Mooskirchnu, kjer jim je mladi podjetnik pripovedoval o začetkih uspešnega družinskega podjetja. Danes predelujejo različne vrste žganja, vina in likerje visoke kakovaosti. Nazadnje so se ustavili pri »Florlwirtu« (Gundersdorf v občini Sankt Stefan ob Stainz), kjer so izlet zakjučili ob glasbi in s slovenskim petjem. Naslenji nastop MoPZ Vinko Poljanec bo v soboto, 5. novembra, ob 19.30 uri v Kulturnem domu v Pliberku.