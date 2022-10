V četrtek, 20. oktobra, so v Globasnici po dveh mesecih ponovno odprli edino trgovino z živili v občini, Zadrugo. Staro trgovino so v celoti prenovili, razširili in vgradili še kavarno ter kotiček, kjer prodajajo izdelke in pridelke kmetov iz regije na 400 m2 površine.

»Danes sem že od jutranjih ur tukaj in opazujem stranke, kako jim ob prihodu v trgovino žarijo oči. Prinesli so nam darila, nam spekli pogačo, otroški vrtec je zapel pesem, tukaj v Globasnici je občutiti veselje,« po uradnem delu otvoritve obnovljene poslovalnice Zadruge pripoveduje ganjeni poslovodja Bernhard Reiter. Najpomembneje je, pravi Reiter, da bodo ljudje priznali in cenili vso energijo, ves trud in finančna sredstva, ki so jih vložili. »Če bodo kupovali pri nas, bo ta koncept uspel.« In res je bilo vloženo veliko truda in finančnih sredstev, po besedah Bernharda Reiterja gre za investicijo pol milijona evrov. Glavni akter pregradnje je bil lastnik stavbe, v kateri je Zadruga, domačin Franz Fera: »Mi, družina Fera, smo obnovili te prostore in jih dajemo na razpolago Zadrugi po zmerni ceni. Zadruga in Spar sta iz njih naredila trgovino, ki je lahko zgled drugim.« Župan občine Globasnica Bernard Sadovnik je med drugim povedal, da se moramo sami zavzeti za krepitev podeželskega prostora: »Če ne bi bilo takih ljudi, kakršni so Franz Fera, Bernhard Reiter in vsi zagnani sodelavci, če ne bi bilo Posojilnice, ki ima tukaj postavljen bankomat, te nove poslovalnice ne bi bilo. Samo če bomo sodelovali in ne bomo nikomur nevoščljivi, bomo lahko preživeli kot regija.«

Dvojezične oznake v trgovini

Župana tudi veseli, da je pri Zadrugi ostala ohranjena črpalka za dizelsko gorivo in da imajo občani in občanke z novo kavarno zdaj tudi spet kraj, kjer se lahko srečujejo. Šele pred kratkim so zaprli zadnjo gostilno v Globasnici. Kot znak spoštovanja bo občina projekt pregradnje podprla s sredstvi iz plebiscitnega daru. Predsednik Zadruge Market Pliberk Štefan Domej je v govoru orisal zgodovino globaške Zadruge, ki ima svoje korenine v kmečki samopomoči. Domej je spomnil tudi na pionirja tukajšnjega zadružništva, na že pokojna Janeza Hudla in Mirka Smrečnika. »Deželna politika bi se morala zavzemati za regionalne trgovine izven centrov ter jih tudi finančno podpreti, ne pa omogočati gradnje novih velikih nakupovalnih centrov,« je Domej povedal ob navzočnosti deželnega glavarja Kaiserja in omenil trenutno gradbišče v Pliberku.

Ekipa Zadruge v Globasnici

Tudi deželni glavar je poudaril regionalnost in pomen, da lahko tukaj svoje izdelke ponujajo domači producenti. »Identificirajmo se z našo Zadrugo, kupujmo tukaj in družimo se v kavarni,« je povedal Kaiser.

Štefan Domej, Franz in Veronika Fera, Peter Kaiser

Tudi dolgoletna sodelavca, »inštituciji v Globasnici«, Franz Kuežnik in Franz Markitz sta bila na otvoritvi. »Sem zelo vesel, da so se odločili za to pregradnjo, za ta kraj je to velikega pomena,« je povedal Kuežnik, ki je dvanajst let bil v Globasnici.

Modernizacija Zadruge se bo nadaljevala. V Dobrli vasi bo nastala sodobna trgovina za orodje, ponosno pripoveduje Reiter, ostal bo tudi poudarek na gradbenem materialu. Trgovina v Dobrli vasi bo ostala čez zimo zaprta, po pregradnji jo bodo predvidoma znova odprli marca ali aprila.

Michael Fera s partnerko Michelle Riepl Michael Fera (21) je na novo zaposlen v globaški Zadrugi, bil je že na šolanju v poslovalnici v Pliberku. Prej se je izučil za mesarja. »Poleg dela v Zadrugi doma na kmetiji izdelujem mesnine, ki jih prodajam neposredno in v vseh poslovalnicah Zadruge.« Iz svojih prašičev izdeluje mesni sir (Leberkäse), suhe klobase in salame, zato je ustvaril znamko »Roda«. Zelo mu je všeč, da ima pri delu v Zadrugi ves čas veliko opravka z ljudmi: »Zelo rad delam tukaj in doma na kmetiji, veseli me tudi, da se vsak dan malo razlikuje od drugega.« Za bodočnost ima konkretne cilje: »Da bo obnovljena trgovina priljubljena pri strankah in da bi doma razširil ponudbo.« V prostem času si rad vzame čas za prijateljico, ki mu pomaga pri delu doma. Fera pravi, da je »kmetija njegova strast.«

