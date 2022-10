Mladinska skupina gledališke šole KPD Planina Sele je občinstvu predstavila novo igro »Tintenkiller ali Ubijalec črnila«. Predstavo so intenzivno začeli pripravljati marca, saj so premiero načrtovali že za konec preteklega šolskega leta, potem pa so nastop morali prestaviti. Minuli konec tedna so lahko pokazali, kaj vse že znajo.

Na oder stopi mladi ameriški bogataš, ki hitro spozna, da imajo Sele zaklade, ki bi jih lahko tržil z velikim dobičkom. Tako igralci mladinske skupine gledalcem nemudoma predstavijo zaplet nove gledališke predstave Tintenkiller ali Ubijalec črnila. Mladi Selani s to igro tematizirajo čase tujih investitorjev, ki želijo tržiti neokrnjeno naravo in so jo za dobiček pripravljeni tudi uničiti. Za naravo se zavzamejo kmetje, ki morda sprva podležejo čaru denarja, kmalu pa spoznajo, da je pravo bogastvo skrito prav v življenju, ki ga že imajo.

Mladi igralci gledališke šole KPD Planina Sele so povedali, da zalo radi igrajo in da nastopajo že več let. To je bilo tudi opaziti, saj ni bilo opaziti nobene treme ali zadržanosti na odru. Mladinci so samozavestno odigrali svoje vloge, pri čemer je treba posebej omeniti odličen jezikovni izraz oz. jasno artikulacijo, kar je vsekakor zasluga režiserke Alenke Hain. Nova predstava budi zavest o vrednotah narave, o njenem varovanju, pa tudi ponos na ožjo in širšo domovino. Skupina fantov in enega dekleta rada živi v Selah in nekateri so prepričani, da bodo v Selah tudi ostali.