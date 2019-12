Borovlje Pod geslom TUSSANGANA, kar po slovensko pomeni »skupno«, je v četr-tek, 21. novembra 2019, v boroveljski Mestni hiši bil dobrodelni koncert za otroke v angolski vasi Kitila, ki jo vodijo salezijanke.

Prireditelja sta bila društvo IniciativAngola (IA) ter SPD »Borovlje«. Po besedah pobudnika Hanzija Rosenzopfa je namen Tussangane zbirati sredstva za podpore potrebnim šolarjem v afriški državi Angoli in jim tako zagotoviti šolanje in izobrazbo. Kajti vsak človek je velika dragocenost in ima pravico do izobrazbe, ki je neodtujljiv del človekovih pravic. Roman Verdel, predsednik SPD »Borovlje« pa je izrazil veselje in zadovoljstvo, da je Tussangana tokrat že šestič gostovala v Borovljah in privabila toliko ljudi v mestno dvorano, ki jo je občina dala brezplačno na razpolago.

Letošnjo Tussangano so z bobni uokvirili članice in člani otroškega zbora Rož´ce iz Šentjakoba v Rožu pod vodstvom Paulosa Workuja, bogat kulturni spored pa so s petjem in gibi popestrili krajevni Dvojezični otroški vrtec in varstvo »Jaz in Ti – Du und Ich«, šolski zbor LŠ 1 Borovlje(vodi Anja Oraže), otroški zbor Slovenji Plajberk (vodi Andreja Wieser), otroški zbor Rož´ce (vodi Mirko Lepuschitz) ter Mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije pod vodstvom Romana Verdela. Vse skupine so sodelovale z vidnim navdušenjem.

Nastop gimnazijskega zbora pa je takorekoč bil tudi uvod v sodelovanje med SPD »Borovlje« in Slovensko gimnazijo, ki bo zaznamovalo njuno sodelovanje v letu 2020.