Mlajši in bolj izkušeni vogrški gasilci so zelo uspešno sodelovali na gasilskih tekmovanjih. Na okrajnem tekmovanju, ki je bilo 10. junija v Pustrici (Pustritz) v občini Grebinj, so nastopili kar z dvema skupinama. Prva skupina iz Vogrč je tam v kategoriji Bronze B postala okrajni prvak. Dobro se je odrezala tudi 24. junija na deželnem tekmovanju v Pokrčah (Poggersdorf), postala je peta. Druga skupina vogrških gasilcev se je na okrajnem tekmovanju uvrstila na šesto mesto. Mladinska skupina vogrških gasilcev je na okrajnem tekmovanju v Rikarji vasi osvojila drugo mesto, prvič so nastopili tudi na deželnem tekmovanju, kjer so pristali na dobrem 13. mestu. Te uspehe bodo proslavili na tradicionalni gasilski veselici, ki bo 2. in 3. julija pred gasilskim domom v Vogrčah. V nedeljo, 2. julija, vabijo od pol desetih naprej na jutranjo zabavo z bratoma Suschnig (Quetsch ma live). V ponedeljek, 3. julija, bodo v Vogrčah pekli odojka na žaru, od 18.00 bo publiko zabavala skupina »zurzeit zuzweit & friends«, ob 22.30 pa bo nagradno žrebanje.