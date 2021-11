Nedavno se je v pred uršulinskim samostanom v središču Celovca odvijala prepotrebna slovesnost v počastitev spomina koroško-slovenske znanstvenice Angele Piskernik. Dogodek se je nadaljeval v škofijski hiši, kjer smo bili priča razveseljivemu dejstvu, da je ime slavljenke znano mladini, saj se je absolventka Slovenske gimnazije v predznanstveni nalogi ukvarjala z njenim delom.

Iz nagovorov smo zvedeli, da je mesto Celovec pred leti, vendar že v 21. stoletju, na podlagi medlega izvedenskega mnenja koroškega deželnega arhiva zavrnilo poimenovanje ceste po Angeli Piskernik, češ da temu nasprotuje njena protiavstrijska drža v času plebiscita. Tu se odpira vprašanje, kaj pa celovške ceste in ulice, ki jih »krasijo« imena kompromitiranih oseb? Pa še nekaj se lahko sprašujemo. Kako bi se Angela Piskernik odzvala na nas in naš čas? Na poletne poplave, vedno daljša obdobja suše, goreče gozdove? Na prometne kolapse ob hkratni nezadostni ponudbi javnega prevoza? In še bi lahko naštevali. Kaj bi si mislila o (ne)odzivnosti, o naši otrplosti, kot da bi nas dajala neznana zla usoda, kot da ne bi bili dobro informirana družba, ki se ponaša s svojim znanjem … Bi se pridružila gibanju Fridays for future in se zdaj udeležila podnebne konference v Glasgowu? Mogoče bi prosto po modnem ustvarjalcu Karlu Lagerfeldu menila, da smo izgubili kontrolo nad svojim življenjem, ker sekamo veje, na katerih sedimo? Delo ženske, ki se je rodila pred 135 leti, ne more biti bolj aktualno.

~ Andrea Wernig