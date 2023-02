Sedmega februarja je svobodnjaška mladina obljavila posting z geslom »Odvolimo SPÖ in ustavimo slovenizacijo Koroške«. To je čisto jasno diskriminatoren in rasistično motiviran napad na koroško slovensko manjšino.

Mladi_e koroški_e Slovenci_ke so takoj reagirali in prijavili to ksenofobno objavo. Slovenizacija Koroške se mora končati! Koroška mora ostati Koroška!

Mi_e manjšinci_ke dobro poznamo take izjave, ker kljub menda »dobri klimi« v deželi jih poslušamo že najmanj 80 let. Delajo se kot, da bi ne bili koroški_e Slovenci_ke tukaj še preden se je sem preselil prvi Herbert ali Norbert. Odločili so se, da je Koroška samo njihova domovina – modra in nemška. Več kot 80 let po deportaciji naših družin in sorodnikov se mora manjšina še vedno baviti s takšnimi predrznimi parolami. In ko ponovno vsadijo ta trn v srca preživelih, to vedenje naše manjšine niti ne preseneti.

Ni presenetljivo, da manjšino ponovno zlorabijo za predvolilni boj. Da hujskajo in širijo desničarsko sovražnost in rasizem, je sramota. Če bo ta uporaba sovražnega jezika in citatov iz nacističnih časov ostala brez posledic za te modre odgovorne osebe, bo to neopravičljivo.

Ironija je tudi, da so Petra Kaiserja v objavi na Instagramu naredili za heroja v boju za manjšinske pravice, medtem ko mi manjšinci_ke ne čutimo resne volje, da bi kdorkoli s strani vlade hotel rešiti naš blazno ogrožen jezik.

Zahtevamo, da se protimanjšinska Instagram objava takoj izbriše in da se FJ Kärnten javno opraviči pri koroškoslovenski manjšini.

Odbornice in odborniki Koroške dijaške zveze