Občni zbor kmetijske zbornice je sprejel tri resolucije v povezavi z novimi kmetijskimi podporami EU (GAP 2023+). Kaj bo ta enotnost še lahko spremenila, pa je odprto.

Občni zbor kmetijske zbornice je 18. februarja sprejel soglasno tri resolucije v povezavi z novo kmetijsko politiko EU, torej s kmetijskimi podporami (»SKP 2023+«).

Protest so sicer sprožili svobodnjaki, ki pa so dobili podporo od SJK, SPÖ in Zelenih. Tako Bauernbundu ni ostalo nič drugega, kot da podpre protest in pomaga pri pisanju skupne resolucije, ki jo je pripravila direkcija zbornice z direktorjem Hanzijem Miklom.

»Birokracija je postala žal še večja.« F. J. Smrtnik

Prva resolucija je namenjena kmetijski ministrici Elisabeth Köstinger in obravnava skupno kmetijsko politiko. Zahteve v resoluciji se nanašajo predvsem na biodervizitetne površine, upoštevanje inflacije, podpore za pridelovanje domače soje, višje podpore za mlade kmete – prevzemnike, nobenih novih zahtev za biokmete ipd.

Druga resolucija je naslovljena na finančnega ministra Brunnerja, od katerega kmetje zahtevajo znižanje višine davka na gospodarsko enoto (Einheitswert) oz. drugačen način preračunavanja.

»Na nizke penzije kmetic nihče ne misli.« Marinka Mader-Tschertou

Tretja resolucija obravnava ukrepe za kompenzacijo velikega zvišanja cen, ki že mesece bremenijo kmetije. Ta sklep je naslovljen na ministra za finance Brunnerja.

Vse tri sklepe je občni zbor sprejel soglasno, celo z glasom liste rebelov Heima Urbasa.

So spremembe še možne?

To je vprašal Štefan Domej predsednika zbornice Huberja, ki pa ni vedel natančnega odgovora in je menil, da se verjetno pri malenkostih gotovo še da kaj dodati ali omiliti. Jasno pa ni, ali imajo koroške resolucije sploh kakšen vpliv.

»Nelogično je, da ni podpor za pridelovanje domače soje.« DI Štefan Domej

Trije predlogi SJK

SJK je bila tokrat zastopana s tremi svetniki, frakcijski vodja Marjan Čik je zbolel in je ostal doma. SJK je vložila tri samostojne predloge, ki jih bodo obravnavali v predstojništvu zbornice.

Agrarni tok. SJK predlaga uvedbo fiksne cene energije z garancijo cen za vse kmetijske obrate (t. i. »Agrarstrom«).

Dvojno zavarovanje. V drugem predlogu zahteva SJK konec dvojnega zavarovanja kmetov, ki so trenutno podvrženi plačevanju dvojnega ali večkratnega zdravstvenega zavarovanja.

500 mio za kmetije. SJK je vložila tudi predlog, da naj vlada nameni 500 mio evrov malim in gorskim kmetom, ki trenutno najbolj trpijo zaradi visokih cen.