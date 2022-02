Minuli konec tedna se je v Pliberku odvijalo finalno tekmovanje srednjeevropske lige MEVZA. Organizacijo veledogodka je prevzelo društvo SK Zadruga Aich/Dob, ki v letošnjem letu praznuje 40. obletnico obstoja. Cilj članske ekipe v tem posebnem letu je osvojiti naslov avstrijskega prvaka. Društvo pa ne sestavlja samo nadvse uspešna članska ekipa, temveč se za uspehom društva skriva veliko več plati. Na finalnem tekmovanju smo se pogovorili z osebami, ki so tesno povezane z društvom. Pri tem je bilo opazno, da so si bili vsi pri opisu društva enotni, saj so vsi društvo opisali kot eno samo veliko družino.

V soboto, 19. 2., in nedeljo, 20. 2., je društvo SK Zadruga Aich/Dob uspešno priredilo v areni JUFA finalno tekmovanje srednjeevropske lige MEVZA. V ozadju je delalo okoli 40 prostovoljk in prostovoljcev, brez katerih takega dogodka ne bi bilo možno izvesti. Med številnimi obiskovalci je bil tudi deželni glavar Peter Kaiser. Zmagovalec tekmovanja najboljših štirih ekip je bil ACH Ljubljana, ki je v polfinalu premagal Dobljane, ki so prvič igrali pod novim trenerjem Bogdanom Tanasejem. Ljubljančani so v finalu premagali Mladost Zagreb s 3:1 v nizih. V boju za tretje mesto je domača ekipa s 3:0 premagala OK Merkur Maribor in s tem osvojila bronasto odličje.

Daniel Thaler, predsednik

Daniel Thaler: »Ponosen sem na cel tim.«

Povezan sem z društvom od mladih let, ko sem začel igrati odbojko. Bili smo skupina iz istega razreda, ki smo se odločili, da bomo prešli od nogometa k odbojki. Takoj smo bili uspešni. V prvem letu smo postali koroški prvaki in smo se s tem kvalificirali za avstrijsko prvenstvo. Kot igralec sem igral v koroški in drugi ligi. V društvu sem potem bil aktiven kot didžej. Pri domačih tekmah v Kulturnem domu je tako nastalo vedno neko posebno vzdušje. Še naprej sem aktiven kot napovedovalec domačih tekem. Pred tremi leti sem prevzel tudi funkcijo predsednika. Zelo ponosen sem na celoten tim, ki dela za društvo. Brez prostovoljcev in prostovoljk tudi najboljša ekipa ne more dospeti do cilja. Cilj naše članske ekipe letos pa je, da spet osvojimo naslov avstrijskega prvaka.

Peter Trampusch, podpredsednik

Peter Trampusch: »Cilj je, da postanemo avstrijski prvak.«

Od vsega začetka sem del društva. Ko smo ustanovili društvo leta 1982, smo sprva imeli druge cilje, na primer tenis. Odločili smo se potem za odbojko. Od leta 1994 smo v prvi avstrijski ligi in od leta 1997 v evropskem pokalu. Za 40. obletnico je naš velik cilj, da postanemo spet avstrijski prvak. V društvu pa ni uspešna samo prva ekipa. Imamo tudi ekipo, ki je v drugi ligi na tretjem mestu in ekipo v deželni ligi, ki je na prvem mestu. Ženska ekipa je v deželni ligi na drugem mestu, pri naraščaju pa imamo več kot 15 ekip, v katerih igrajo perspektivni igralci. Pomembno pa je tudi, da imamo veliko prostovoljk in prostovoljcev. Za tako prireditev, kakršna je bila ta vikend, je potrebnih kakih 30 do 40 oseb, ki pomagajo.

Tanja Jenič, tajnica in igralka članic

Tanja Jenič: »Vedno več smo hotele doseči.«

Od devetega leta starosti sem že pri društvu. V društvo sem prišla s skupino deklet, ki smo se odločile, da se pri­družimo društvu. Redno smo hodile po dvakrat na teden na treninge. Začelo nas je okoli deset deklet, naša pot pa se je nato s treningi nadaljevala. Vse bolj smo bile motivirane in vedno več smo hotele doseči. Bile smo prava ekipa, ki se je imela lepo. Igrale smo potem tudi že v drugi avstrijski ligi. V lepem spominu imam še tiste tekme, ki smo jih igrale na Dunaju ali na Štajerskem. Letos igramo v koroški ligi, kjer imamo dobro mešanico med izkušenimi in mladimi igralkami. Cilj naše ekipe je, da obdržimo letos drugo mesto na lestvici. To bi bila uvrstitev, ki je prej nikoli ne bi pričakovale.

Dominik Stuck, blagajnik in koordinator naraščaja

Dominik Stuck: »Naprej gre le z združenimi močmi.«

Pri naraščaju imamo trenutno 80 otrok, ki trikrat tedensko trenirajo. Trenirajo jih med drugim tudi člani prve ekipe. Za dekleta imamo trenerko, ki tudi sama igra. Pri naraščaju se je število v času pandemije malo zmanjšalo. Tedaj je smela igrati samo ena ekipa. Sedaj upamo, da bomo spet lahko začeli in povišali število otrok na 100. Odbojko priporočam, ker je to šport, kjer je najpomembnejše, da si timski igralec. Spleteš veliko prijateljstev, spoznaš, da gre naprej samo z združenimi močmi. Pri odbojki sam nikoli ne boš zmagal, kar pa je možno pri nekaterih drugih športih.

Jonas in Lukas Možina, perspektivna igralca Dobljanov

Jonas in Lukas Možina: »Hočeva igrati v prvi ligi.«

Nadarjena brata sta že trikrat osvojila naslova avstrijskega prvaka pri naraščaju. Trenutno igrata tako v drugi kot tudi koroški ligi, kjer nabirata pomembne izkušanje, ki so potrebne, da postajata vedno boljša. Oba zasledujeta cilj nekoč igrati za Dobljane v prvi ligi.

Stefan Zlinder, dolgoletni navijač in občasni pomagač

Stefan Zlinder: »Ekipa ima trenutno majhno krizo.«

Letos je bolj razburljivo prvenstvo. Enkrat malo bolje igramo, potem spet malo slabše. Je mlada ekipa in z njo moraš biti potrpežljiv. Veliko igralcev se je menjalo in potrebujejo svoj čas, da se navadijo igrati skupaj. Trenutno ima prva ekipa majhno krizo in ne pokažejo tistega, kar znajo. Prepričan pa sem, da se bo to še spremenilo.