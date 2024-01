Za zasluge na področju medkulturnega izobraževanja in čezmejnega sodelovanja bo Dežela Koroška odlikovala Olgo Gallob, Danila Prušnika in Borisa Jesiha.

17. januarja bo Dežela Koroška z velikim častnim znakom odlikovala gimnazijsko profesorico, razredničarko prvega Kugyjevega razreda na celovški Slovenski gimnaziji Olgo Gallob, upokojenega pedagoga, predsednika Slovenske športne zveze in košarkarskega kluba KOŠ Danila Prušnika ter višjega znanstvenega sodelavca Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, politologa in politika dr. Borisa Jesiha.

Olga Gallob je Kugyjeve razrede Slovenske gimnazije v Celovcu koordinirala do odhoda v pokoj decembra 2021. V učiteljskem poklicu je Olga, katere družina izvira z Brnce, preživela 35 let. Olga Gallob danes živi v Vrbi, kjer skrbi za 97-letnega očeta, ki pa je na srečo še pri močeh. »Ravnateljica Zalka Kuchling me je želela presenetiti ob 25-letnici Kugyjevih razredov, jaz pa še nič nisem vedela o priznanju dežele, ko so me ljudje klicali med predstavo slovenskega gledališkega praznika. Zelo presenečena sem bila, pa tudi zelo vesela.« Idejo za Kugyjeve razrede je dal tedanji ravnatelj Slovenske gimnazije Reginald Vospernik. Zamisel je bila ob pouku v slovenskem jeziku združiti dijake iz treh dežel, največja ovira na realizaciji te ideje pa so bili različni šolski sistemi v Avstriji, Italiji in Sloveniji. »Ni bilo enostavno, a dobili smo veliko prijav, tako smo že v prvem letu 1999 imeli poleg Kugyjevega razreda še enega paralelnega z istim programom.« Po odhodu Olge Gallob v pokoj je vodenje Kugyjevih razredov prevzela profesorica italijanščine in slovenščine Michaela Dob­nig­­­ Pra­­senc.

Pedagog in športni funkcionar Danilo Prušnik: »To, kar delamo in smo delali s prijatelji in znanci, delamo in moramo delati v korist narodne skupnosti. Okoli 45 ljudi sodeluje pri pripravi spominskega pohoda na Arihovo peč, ki si vsi zaslužijo tako odlikovanje. Tudi nemško govoreči so opazili naše delo in tudi prihajajo na Arihovo peč, na kar sem zelo ponosen.«

Znanstvenik in politik Boris Jesih: »Gre za lepo priznanje za sodelovanje z Deželo Koroško, s katero sem kot raziskovalec in pozneje politik povezan že 43 let. Čeprav sem bil tudi kritičen do reči, ki si zaslužijo kritiko, smo vedno našli poti za dialog in pogovor o rečeh, za katere sem mislil, da niso take, kot bi morale biti. Priznanje cenim z vidika aktualne koroške politike, ki se je v teh 43 letih zelo spremenila, in to na bolje.«