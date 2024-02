Gostja v oddaji Zajtrk s profilom bo tokrat županja občine Črne na Koroškem Romana Lesjak. V poplavah avgusta lani je z aktivno vlogo pri zavzemanju za domači kraj in reševanju problemov postala simbol upanja, trdoživosti in poguma ter pokazala, kako odločno in tudi s srcem voditi skupnost v težkih časih. Domačini ji pojejo hvalospeve, bralci in uredništvo časnika Delo so jo izbrali za Delovo osebnost leta 2023, pri reviji Jana pa je ena od kandidatk za Slovenko leta. Mati treh otrok in babica štirih vnukov ljubi naravo, knjige in poezijo, ki jo tudi sama piše. Tudi glasba ji je blizu in zelo rada obiskuje rock koncerte. Z Romano Lesjak bo zajtrkovala Marica Kušej.

Zajtrk s profilom z Romano Lesjak bo v soboto, 3. februarja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.