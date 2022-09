Tudi letos je vabila Kmečko izobraževalna skupnost KIS na ekskurzijo na kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni. Mednarodni sejem je po dveh koronskih letih spet potekal v polni zasedbi. Letos je sejem praznoval 60. letni jubilej. Predstavilo se je več kot 1700 razstavljavcev iz 31 držav. Med drugim so nudili strokovne razstave govedi, konj, drobnice, čebelarstva in malih živali. Udeleženci izleta so uživali dan na sejmu. Polni novih idej in vtisov so se vračali domov.