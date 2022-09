Evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti še odmeva. V nogometnem vseavstrijskem magazinu Ballesterer, ki je namenjen strokovni publiki, je v najnovejši številki objavljena reportaža o Europeadi. Na šestih straneh so objavljene slike in spremno besedilo fotografa Stefana Reichmanna. Fotograf iz Želuč, ki je prišel do slikanja preko družine, je že večkrat sodeloval z dunajskim časopisom. Do sodelovanja je prišlo preko študijskih kolegov, ki so leta 2013 v oblikovalnem in animacijskem študiju LWZ na novo oblikovali časopis. Eden od viškov dela za Ballesterer je bilo fotografiranje nogometaša Marka Arnautovića. V najnovejši izdaji Ballestererja so tokrat objavljene Stefanove slike s tekem Europeade. Časopis lahko kupite tudi v celovških trafikah.