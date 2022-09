Ob cesti, ki vodi od Pliberka proti Suhi, stoji gostišče z 200-letno tradicijo, kjer se radi okrepčajo popotniki in domačini, medtem ko šef skrbi za kuharske dobrote, ki jih v veliki meri pridela kar na lastni kmetiji. Že veste, katero gostilno smo obiskali? Znana je po dobrotah iz ajde in je blizu Suhe – to je gostilna Hafner.

Vaša gostilna je dobro znana in ima dolgo tradicijo.

Peter Rupitz: Praznovali smo 200-letnico naše gostilne, ki so jo zgradili Italijani – kar se zrcali v stilu gradnje – in ki je že štiri generacije v lasti naše družine. Gostilna je družinsko podjetje. Prevzel sem ga leta 2000 in ga vodim skupaj z ženo, podpira pa nas tudi moja mama, ki pri 79 letih še vedno z veseljem kuha po starih receptih. Že ob šestih zjutraj stoji v kuhinji, da pristavi juhe. Ko sem zaključil šolanje, sem se zaposlil v domačem podjetju, saj so starši po­trebovali pomoč, tako da sva že tedaj z mamo skupaj vodila kuhinjo. Zdaj imamo v podjetju dve polno zaposleni osebi in še nekaj zelo pridnih rok – deloma iz sosednje Slovenije – ki nas podpirajo predvsem ob vikendih, ko imamo več gostov. Imamo zanesljivo osebje, zato se mi zdi pomembno, da delamo v prijetnem vzdušju in da je njihov trud primerno poplačan.

Tri generacije delajo z roko v roki.

Gostom ponujate jedi iz biološke pridelave.

Poleg gostilne imamo še biološko kmetijo, tako da svoje pridelke »oplemenitimo« kar v lastni kuhinji. Kmetijo vodim sam ob podpori prijateljev, to sta Peter in Marko Trampusch, ki sta bio kmeta in imata vso potrebno strojno opremo.

Kaj nudite svojim gostom?

Med tednom imamo manjši jedilni list, za konec tedna pa obsežnejšega. Gostom lahko ponudimo deset jedi iz domačih testenin, ki jih dela moja žena, in torte iz domače moke. Imamo biološko rejo prašičev, zato izdelujemo domačo salamo in slanino, naši gostje pa tudi radi naročijo svinjsko pečenko. Znani smo po odličnih juhah, priljubljena je npr. juha z velikim jetrnim cmokom ali pa kremna juha iz štajerskega hrena. Seveda nudimo jedi iz sezonske zelenjave, od belušev do buč, daleč naokoli je priljubljena govedina z mamino hrenovo omako, pa tudi druge mesne jedi od zrezkov do pohanega piščanca. Postrvi si priskrbimo iz biološke reje na Obirskem.

Gostilna Hafner na Suhi

Imate tudi prodajalno svojih izdelkov?

Prodajalne nimamo, vseeno pa si gostje pri nas lahko kupijo nekaj izdelkov, npr. med iz naše okolice. Prodajamo torej izdelke okoliških pridelovalcev, tega pa ne delamo zaradi profita, gre nam za povezovanje in medsebojno podporo proizvajalcev v regiji.

Koliko gostov lahko sprejmete?

Za večja slavja imamo dvorano za 180 gostov, poleg tega pa še prijeten gostilniški prostor in teraso – vsega skupaj za 300 gostov. Od maja do decembra je gostilna odprta od srede do nedelje, v zimskih mesecih med januarjem in aprilom pa od petka do nedelje.

Slastna ajdova torta

Kdo so vaši gostje?

Našo gostilno obiskujejo domačini, obiskovalci okoliških muzejev (npr. Muzej Liaunig in Muzej Wernerja Berga), pa tudi gostje iz širše okolice, ki cenijo našo kuhinjo. Pri nas se radi ustavljajo kolesarji z dravske kolesarske poti ter pohodniki in romarji z Jakobove poti. Živimo na območju, kjer je živo kulturno delovanje. Naša hiša je bila že od nekdaj odprta za vse, tudi za kulturna društva, kot je npr. KPD Drava, s svojimi koncerti pa nas razveseljuje tudi Oktet Suha.

Jeseni sredi septembra prirejamo podjunski praznik ajde (Jaun­taler Had´nfest), ko se pred našo gostilno predstavijo kmetje iz regije in razstavljalci iz Slovenije in okolice. Tudi takrat se obiskovalci kratkočasijo ob prazničnem kulturnem programu. Nenazadnje pa smo do pandemije s svojimi pridelki goste z veseljem razvajali tudi na pliberškem jormaku.

Gostilna Hafner

Peter in Sabine Rupitz

Gornja vas 14, 9155 Suha

04356/2044

[email protected]

Recept: Podjunski ajdovi zvitki z ocvirki

Testo: Iz ½ kg pšenične moke, ščepca soli, 1/16 l sončničnega olja in 4 rumenjakov vmešate mehko testo (vodo dodajate postopoma). Testo zavijete v pomokano PVC folijo za živila (Frischhaltefolie) in ga pustite počivati pol ure.

Nadev: 400 g ajdove moke počasi pražite na nizki temperaturi, nato jo pustite, da se ohladi. Dodate ½ litra sladke smetane, ¼ litra kisle smetane in sol. Pomešate, da nastane kašast nadev.

Postopek: Testo razvaljate, na testo nanesete nadev, vendar pustite 2 cm širok zunanji rob. V sredino testa zarežete križ in od tega križa proti robu zvijate testo, da nastane venec. Približno 8 cm dolge kose naredite tako, da z rokami pritisnete testo, ga na tem mestu prerežete in robove še enkrat pritisnete, da so »žepki« dobro zaprti. V slani vodi jih 12 minut rahlo kuhate, narežete in postrežete z ocvirki. Lahko dodate še kislo zelje.