Dijakinje in dijaki Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter v času šolanja opravljajo raznolik program, saj se izučijo za delo v gostinstvu (kuhanje in strežba), izobrazbo pa zaključijo z maturo, kar jim omogoča tudi nadaljnje šolanje na visokih šolah oz. univerzah.

V okviru šolske izobrazbe opravljajo obvezno prakso v gostinstvu, kjer znanje iz šole povežejo s poklicnimi izkušnjami. Nekateri med njimi se odločijo za opravljanje prakse v tujini. V celovškem Domu glasbe sta 21. novembra 2022 deželni glavar dr. Peter Kaiser in izobraževalna direktorica Isabella Penz pod geslom »Izobrazba brez meja« odlikovala dijakinje in dijake, ki so prakso opravljali v tujini. Deželni glavar je poudaril pomembnost takšne prakse, saj dokazuje, da so mladi odprti za nove izkušnje in za spoznavanje drugih kultur. To pa so pomembna priporočila za njihovo poklicno pot, saj je tudi Koroška vse bolje mednarodno povezana.

Med letošnjimi nagrajenci so bili tudi dijakinje in dijaki Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter. Danijel Sticker, Alina Kunčič in Anja Partl so prakso opravljali na Sardiniji v hotelu Capo Boi (Falkensteinerhotel), Nikola Dabižjljvič, Lana Mlačnik in Neža Rojnik pa so se odločili za obvezno prakso v nemškem kraju Ramsau (Hotel Rehlegg). Prav tako so se Vid Hace, Jakob Pečnik in Julija Vogelnik odločili za Nemčijo in prakso opravili v turističnem podjetju Gut Kaltenbrunn ob jezeru Tegernsee. V italijanski Meran na Južnem Tirolskem sta se odpravili Lucija Kravcar in Sara-Lea Kummer, ki sta obvezno prakso opravili v podjetju La Maiena Resort, Raphael Wrolich pa je izpopolnjeval slovenščino in prakso opravljal v Hotelu Bohinj ob Bohinjskem jezeru Sloveniji.

Seveda pa šolarke in šolarji potrebujejo zavzete mentorje, ki jih usmerjajo in podpirajo pri organizaciji prakse. Strokovna predstojnica in koordinatorka Erasmus+ projektov je profesorica Natascha Partl.

Se tudi vi zanimate za šolanje na Višji šoli za gospodarske poklice Št. Peter? Obiščite šolo in se pogovorite s profesorji in dijaki. Pričakujejo vas na dan odprtih vrat, ki ga bodo priredili 20. januarja, od 8.30 do 13.00.