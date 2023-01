Hannah Wiegele, Julijan Smid in Daniel Tschofenig, vsi člani ŠD Zahomc, so tudi med prazniki opozorili z dobrimi nastopi nase. Začenši z najmlajšim iz trojice, tj. Julijan Smid, ki je lani v športnem centru Eisenerz na avstrijskem prvenstvu v kategoriji juniorjev s prepričljivim nastopom slavil zmago in s tem osvojil naslov avstrijskega prvaka. Hannah Wiegele je z dobrimi nastopi blestela v svetovnem pokalu. Na tradicionalni novoletni smučarski turneji pa se je Daniel Tschofenig na prvih dveh tekmovanjih uvrstil dvakrat med prvo deseterico sveta. Na prvi tekmi 71. nemško-avstrijske turneje je v Obersdorfu postal osmi, v Garmisch-Partenkirchnu pa se je izboljšal za eno mesto in postal na koncu sedmi. Še pred božičem je Daniel v Casineumu Vrba na prireditvi »Noč športa«, ki jo prireja Sportpresseklub Kärn-ten, prejel nagrado za perspektivnega športnika leta 2022. Za življenjsko delo in osebno pot v športu pa so odlikovali Franca Wiegeleja, ki spada med ustanovitelje in gonilne sile ŠD Zahomc.