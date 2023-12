V četrtek, 30. novembra, so v Dvorani zrcal dežele Koroške počastili šole s posebnimi zaslugami v prvi pomoči. S plaketo so počastili tudi LŠ Globasnica, ki že od lanskega leta sodeluje pri projektu »Srčna zadeva« (Herzenssache), iniciator je avstrijski mladi Rdeči križ. Otroci v Globasnici z velikim navdušenjem usvajajo znanje o prvi pomoči, sploh v popoldanskem varstvu, kjer vadijo z gospo Tanjo Kordesch-Riegler, ki je tudi prostovoljna reševalka. Na male »reševalce« sta zelo ponosni ravnateljica Veronika Terbuch in voditeljica popoldanske oskrbe Tanja Kordesch-Riegler, plaketo je njima in številnim drugim šolam izročil deželni svetnik in izobaževalni referent Daniel Fellner.