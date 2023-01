Vrnitev težko pričakovanega Slovenskega plesa

V prostorih Casineuma v Vrbi je včeraj, 7. januarja potekal 69. Slovenski ples v organizaciji Slovenske prosvetne zveze. Po dveh letih, ko plesa zaradi pandemije niso prirejali, je bilo okoli 500 gostov ob blizu in daleč vidno zadovoljnih, da se lahko spet srečajo, podružijo in zavrtijo na plesišču, tokrat ob glasbi GeDoRe banda okoli pevca in inštrumentalista Tomaža Boškina. Mešanica narodnozabavne in pop ter rock glasbe je do ranih jutranjih ur skrbela za gnečo na plesišču. Letošnji Slovenski ples je s svojim obiskom počastil tudi deželni glavar Peter Kaiser s soprogo, ki je ob prihodu Novicam v slovenščini voščil uspešno in srečno novo leto. Slike: Blanka Kroflič