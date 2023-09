Tinjski dom vabi od septembra do januarja na program z razstavami, izobraževanji in s predavanji v obeh deželnih jezikih.

V četrtek, 14. septembra, so rektor Jože Kopeinig, izobraževalna referentka Veronika Kušej in izobraževalni referent Daniel Sturm predstavili jesenski program doma v Tinjah, ki je edini aktivni katoliški dom prosvete v deželi in škofiji. Približno 500 terminov imajo vsako leto v tinjskem domu, od teh je približno 250 lastnih prireditev, dom ima 13 zaposlenih. Jože Kopeinig je pojasnil, da je tudi tinjski dom prisiljen reagirati na upadajočo jezikovno kompetenco slovenščine v deželi in medtem ponuja več nemških kot slovenskih prireditev. »Če je predavanje v nemščini, pride 50 ljudi, če je v slovenščini, pa 10,« je pojasnil Kopeinig in ob tem dodal, da bo prvi interes in skrb doma prosvete v Tinjah še naprej ostal ponujati gostom predavanja in prireditve v slovenskem jeziku. Vse prireditve jesenske sezone so zbrane v brošuri »Dialog«, ki ima 60 strani in je tudi dostopna preko spleta (www.sodalitas.at). Ponudba tinjskega doma je vsekakor raznolika, teme se raztezajo od vere preko narave in umetnosti tja do digitalizacije. Majhen vpogled: 30. septembra vabijo na tečaj vezanja knjige z umetnico Vereno Gotthardt, 15. decembra bo tečaj risanja na porcelan z Izidorjem Sternom. 4. novembra vabijo na celodnevni simpozij na temo spremembe podnebja kot šansa, oktobra pa ponujajo dvodnevna tečaja latinščine. Oktobra se bodo začeli tečaji slovenščine za začetnike, v ponudbi pa imajo tečaj konverzacije v slovenskem jeziku, ki ga vodi glavna urednica Nedelje Mateja Rihter.

Predavanja, namenjena družinam z referentko Karin Kaiser-Ruttensteiner je predstavila izobraževalna referentka Veronika Kušej. Oktobra in novembra vabi tinjski dom v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo na tečaj digitalizacije, sodelujoči bodo med drugim obravnavali vprašanje, kako pravilno komunicirati z družbenimi mediji Facebook, Instagram itd. Člani in članice kulturnih društev lahko sodelujejo po polovični ceni. Januarja 2024 se bo v Tinjah začel že deseti tečaj za asistentke in asistente v otroških vrtcih in jaslih ter za varuške. Izobraževalni referent Daniel Sturm je pojasnil, da so pogoji za sodelovanje na 12-mesečnem tečaju v obsegu 440 učnih enot in 160 ur prakse polnoletnost, znanje slovenščine ter zaključena poklicna izobrazba ali matura. Tečaj je organiziran kot izobrazba ob poklicu. Prijave so že možne, decembra bodo imeli sprejemne pogovore. Kot je dodal Daniel Sturm, imajo absolventke in absolventi zelo dobre možnosti, da dobijo hitro zaposlitev. Prijave so možne na [email protected] ali po telefonu 04239/264278.