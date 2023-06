Gledališke in glasbene produkcije imajo na Evropski šoli Šmihel dolgo tradicijo. 21. in 22. junija bodo nadarjene učenke in učenci v Kulturnem domu Pliberk uprizorili štirijezični muzikal »Toms Traum – Tomove sanje«.

Šmihel pri Plibeku Vsaki dve leti na Evropski šoli Šmihel uprizorijo veliko gledališko predstavo. »Igranje gledališča spodbuja otrokovo samozavest, njihovo ustvarjalnost, jezikovne in socialne spretnosti in še veliko več,« pojasnjuje ravnatelj Danilo Katz, zakaj igri v njegovi šoli namenjajo toliko pozornosti. Zaradi pandemije so morali nekaj časa pavzirati, zato so zdaj vsi sodelujoči toliko bolj navdušeni in predani stvari. Organizacijske priprave na tokratno glasbeno produkcijo so se začele že lani. Predano ekipo učiteljic tudi letos podpirajo odlične strokovnjakinje in strokovnjaki s področja gledališča in glasbe. Za režijo je odgovoren igralec in televizijski napovedovalec Aleksander Tolmaier, ki je z otroki sodeloval že pri zadnjem muzikalu »Jabolčni komp(l)ot«, ki si ga je ogledalo več kot 1500 ljudi. Z vokalno trenerko Matejo Zwitter, ki poučuje pop, soul in jazz petje na Voxon Music Academy in je vodila tudi svetovno znani slovenski zbor Perpetuum Jazzile, so angažirali vrhunsko strokovnjakinjo tudi za vokalni del. Šolski pevski zbor, ki ga tudi tokrat spremlja odlična živa zasedba z jazz pianistom Žanom Hauptmanom, vodi dirigentka Dagmar Dumpelnik-Prasenc. Za scenografijo, rekvizite in grafično delo je zaslužna domača umetnica in učiteljica Simona Krajger. »Ko igramo gledališče, se naše učenke in učenci pravzaprav učijo za vse življenje in si gledališke in glasbene produkcije zapomnijo za vse življenje,« pravi Danilo Katz, ki je prepričan, da mora imeti gledališče v izobraževanju stalno mesto.