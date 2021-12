O dobrodelni akciji smo se pogovarjali z organizatorko Marjano Kušej, ki nam je zaupala recept za medenjake.

Že približno štirideset let pripravljajo članice in sotrudnice ženskega gibanja Enotne liste Pliberk v adventnem času dobrodelno akcijo. Ponavadi so 8. decembra na tržnici ponujale svoje doma narejene dobrote, slastne kekse in pecivo. Pri akciji sodeluje približno štirideset žensk, v ožji skupini jih je okoli šest. Marjana Kušej in Krista Mesner sta zadnjih par let organizatorki te v pliberški okolici zelo prepoznavne in uspešne dobrodelne akcije.

In kaj so vse te domače dobrote? Marmelade, piškoti, pogače, orehove potice, kruh, ajvar, domači rezanci … Nekaj časa so prodajale tudi druge izdelke, predvsem nogavice so na tržnici bile vselej zelo priljubljene in hitro razprodane. Ker po izdelkih ni bilo dosti povpraševanja, so se v zadnjih letih osredotočile na pripravo dobrot. »Najbolj priljubljeni so keksi,« je povedala Kušejeva.

Na žalost bo ta akcija tudi letos morala zaradi protikoronskih ukrepov pavzirati. Običajno so 7. decembra pakirale dobrote in izdelke za naslednji dan, ko so jih postavile na tržnico v Pliberku. Običajno so ob koncu dneva prodale vse, ljudje pač cenijo domače kekse.

Denar, ki so ga zaslužile s prodajo dobrot, so zadnja leta večinoma namenile Karitasu in projektu »Vinzibus« , ki pomaga brezdomcem. Podprle pa so tudi druge projekte, darovale so na primer tudi že otrokom, ki so si težko privoščili šolsko malico. Ker keksov letos ne boste mogli kupiti, nam je Marjana Kušej zaupala svoj recept za medenjake, o akciji pa je povedala, da je ne predstavlja le ona, saj gre za skupino žensk, v kateri vsaka nekaj naredi: »Upamo, da bo naslednje leto spet možno, letos smo imeli že precej pripravljeno, zdaj pa je na žalost odpadlo. Upamo na boljše čase. Če ima kdo možnost kaj sam darovati, naj daruje.«

Marjanini medenjaki

Sestavine za testo

45 dag polnozrnate ržene moke

45 dag polnozrnate pirine moke

28 dag sladkorja v prahu

6 žlic medu

4 jajca

2 kavni žlički jedilne sode

2 kavni žlički cimeta

2 kavni žlički začimb za medenjake

3 dag masla

¼ l sladke smetane

Sestavine za okras

1 jajce, orehi ali mandlji ali

čokoladna glazura (ne mlečna),

sladkorni posip.

Priprava

Zamešamo vse tekoče sestavine – med, jajce, maslo, smetano in dodamo sladkor. Moki dodamo sodo in začimbe in potem vse skupaj premešamo v kompaktno testo. Testo naj počiva čez noč.

Na deski razvaljamo testo, ki naj bo debelo za nožev rob, in z modeli za piškote oblikujemo piškote. Položimo jih na pladenj, jih namažemo s stepenim jajcem in po želji okrasimo z mandlji ali orehi. Pečemo v srednje vroči pečici (180 °C) pribl. 10 minut. Če želite imeti čokoladne medenjake, jih prej ni treba namazati z jajcem. Čokoladni obliv raztopimo v vodni kopeli, ohlajene piškote pomočimo v raztopljeno čokolado in okrasimo s sladkornim posipom.