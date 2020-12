Labot Ta teden smo izvedeli, da je obmejni policist na mejnem prehodu v Labotu obesil list, na katerem je bilo po poročilu časnika »Kleine Zeitung« napisano sledeče: »Für Jugos gesperrt, da Österreicher sich auch nicht frei bewegen dürfen!« O incidentu na mejnem prehodu in o aktualnih izzivih zaradi pandemije in »lockdowna« smo se pogovarjali s tiskovnim predstavnikom koroške policije Reinholdom Dionisijem.

Kaj vam je o zadevi znano?

Reinhold Dionisio: Uslužbenec policijske inšpekcije Šentandraž je dne 20. oktobra, ko je bil dežuren na mejnem prehodu v Labotu, čez prometni znak »Polizei – Grenzkontrolle« obesil list v formatu A4 z omenjeno izjavo. Ta prometni znak stoji tik ob meji, kjer kontroliramo potnike.

Kaj je točno je pisalo na tem listu, kako dolgo je tam visel?

Prosim za razumevanje, da zaradi žaljive in morebitne kazenskopravne relevance vsebine te izjave tega ne želim ponavljati in citirati. List je na mejnem prehodu visel vsaj eno uro.

Kakšne posledice je to imelo za uslužbenca in kaj boste storili, da se kaj takega ne bo več ponovilo?

Zaradi tega vedenja in še drugih kršitev službenih dolžnosti v preteklosti je policijski komandant okraja Volšperk uslužbenca začasno odpustil. Poleg tega so zaradi vsebine izjave in morebitnega sovražnega govora poslali predstavitev dejstev na celovško državno tožilstvo. Uslužbenca smo prijavili pri neodvisni disciplinarni komisiji policije. To so ukrepi, s katerimi želimo doseči, da se kaj takega ne bo več ponovilo.

Kakšna je situacija na koroških mejah?

Kot že v zadnjih tednih je situacija razmeroma mirna. Nasplošno je v tem letnem času manj potnikov, zaradi aktualnosti korona virusa pa sploh. Izrednih problemov in posebnih dogodkov za policiste na koroških mejah trenutno ni.

Ali se Korošci držijo predpisov, ki veljajo v »lockdownu«?

Izkušnje iz pomladi so pokazale, da velika večina prebivalcev ukrepe zvezne vlade proti širjenju koronavirusa akceptira. V trenutnem »lockdownu« smo zaradi neupoštevanja predpisov napisali na Koroškem samo 47 kazenskih ovadb in osem denarnih kazni.