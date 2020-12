Prenos Posojilnice Bank na POSOBANK AG – brez Raiffeisnove strehe bo težko

Pisal sem o računskem zaključku Posojilnice za leto 2019 in na kratko predstavil poročilo o pregledu. Leto bo že kmalu pri kraju in bi se moralo že kaj poročati o njenem poslovanju v prvih treh četrtletjih letos. Pred objavo v Raiffeisenzeitung nisem dobil nobenih informacij, čeravno sem bil včasih član pri vsaj treh Posojilnicah in bi si informacij želel. Izgube niso več. Raiffeisen je prispeval svoje, da se ni zgodila katastrofa. Pred meseci je bila naznanjena mogoča prodaja Posojilnice londonskemu investicijskemu podjetju. Predstavniki Raiffeisna so izjavili, da so kupca preverili in da je seriozen. Ponuja menda 50 milijonov, ustanovil bi delniško družbo POSO AG, kamor bi prenesli bančno poslovanje Posojilnice z licenco, ki si jo kupec želi, stara Posojilnica, ki se ne bi smela več tako imenovati, pa bi najbrž šla v likvidacijo in bi si sedanji deležniki/člani nato razdelili premoženje, ki bi še ostalo. Kako daleč je postopek, pa nismo nič slišali.

Po mojem to ne bo šlo tako enostavno. Pri tem bosta mnogo soodločala FMA (Finanzmarktaufsicht) in ÖNB (Avstrijska nacionalna banka), ki jima gre za varnost naloženega denarja strank. Zdaj so vse stranke na varnem. Ščitila jih je državna garancijska ureditev ESA (Einlagesicherung Austria), ki je garantirala za 100.000 evrov na osebo. Polega tega pa ima Raiffeisen še svoje garancijsko podjetje, ki praktično garantira za vsa sredstva, ki jih imajo stranke naložene v njegovem sektorju, saj je sam generalni revizor Avstrijske Raiffeisenove zveze (ÖRV) Michael Laminger v Raiffeisenzeitung (štev. 38 letos) izjavil, da pri Raiffeisnu še nikoli nobena stranka ni izgubila »kein einziger Kunde nicht einen Cent in den letzten 130 Jahren« svojega denarja. To daje banki ugled in vsestransko zaupanje. In za Posojilnico, ki je članica sektorja, velja najbrž isto. Več kot 80 odstotkov denarnih sredstev Posojilnice so pri njej naložile stranke in ne banke in druge finančne ustanove kot na primer pri prejšnji Hypo. Kaj se bo zgodilo, ko verjetno privatni kupec ne bo imel več te Raiffeisnove garancijske strehe? Stranke bodo začele dvigati svoj denar, česar do danes kljub krizi v največji meri niso storile.

Pri stečaju Commerzialbank AG Mattersburg in Meindl Bank AG na Dunaju so uporabili za izplačila garantiranih vlog okoli 250 milijonov evrov Raiffeisnovih prispevkov v ESO (Einlagesicherung Austria). Tudi Posojilnica je prispevala letno okoli 400 tisoč evrov. S 73 milijoni evrov deležnega kapitala je Raiffeisen pomagal pri Posojilnici Celovec.

Zato mislim, da bo Posojilnica kar ostala pri Raiffeisnu ali pa bo Raiffeisen moral dati za novega lastnika dodatne garancije za vloge strank.

Komentar: Joza Habernik