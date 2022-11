Zagotovo vas bo očaral nov panoramski gostinski lokal »Oben«, ki bo 3. decembra odprl vrata na Peci. Že letos se boste lahko sprehodili po najviše ležeči božični tržnici v Avstriji in se okrepčali v novi restavraciji na 1.708 m nadmorske višine.

Franz in Andrea Skuk

Družina Skuk in tim hotela Petzenland so se z veliko predanosti posvetili oblikovanju koncepta lokala sredi narave, kjer se bodo gostje počutili domače. Temu primerno je ime lokala »Oben«, ker se nahaja zgoraj, na gori, če pa besedo preberemo z desne proti levi, pomeni »nebo«, na vrhu Pece smo blizu neba in ponuja se nam nebeški razgled v dolino. Restavracija ima teraso za 150 gostov, v notranjosti pa je dovolj prostora za 140 ljudi. V spodnji etaži poslopja so prostori Geoparka Karavanke, kjer lahko obiskovalci po­stanejo del virtualnega svetovnega vrta. Za tiste, ki jih bolj privlači pristna narava, je na voljo vrsta aktivnosti in pustolovščin na prostem. Na Peci si lahko ogledate razstave in posebnosti, kot je okameneli gozd z otoka Lesbos. Nenazadnje moramo omeniti še kulinarični koncept novega lokala: nudili bodo dobre regionalne jedi visoke kakovosti, ob katerih si gostje skozi vse leto v sproščenem vzdušju lahko vzamejo čas za užitek.